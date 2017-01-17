Футбольний клуб "Ювентус" презентував новий логотип команди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Італійський футбольний клуб “Ювентус” офіційно представив новий логотип і візуальне оформлення команди. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.
Закрита для журналістів презентація пройшла в понеділок увечері і транслювалася в прямому ефірі на офіційному сайті клубу.
Новий логотип представив президент клубу Джанні Аньєллі, заявивши, що він буде використовуватися з липня 2017 року.
“Новий логотип символізує наше почуття приналежності і особливий стиль, який дозволяє нам разом йти по обраному шляху”, — сказав президент.
Довідка УНН: “Ювентус” — один з найтитулованіших італійських клубів, він є рекордсменом за кількістю перемог у чемпіонатах і Кубку країни. Туринці 32 рази ставали чемпіонами Італії, а також 11 разів вигравали Кубок Італії. В активі “Ювентуса” також сім Суперкубків країни, двічі клуб вигравав Кубок/Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, тричі ставав володарем Кубка УЄФА.