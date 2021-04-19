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Футбольная Суперлига: стало известно, кто отказался от выступления в турнире

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Четыре европейские клубы отказом ответили на вхождение в новосозданный футбольный турнир - Суперлига, информирует УНН со ссылкой на пресс-службы клубов.

Детали

Президент "Порту" Пинту да Кошта подтвердил, что португальский клуб отказался от приглашения в Суперлигу. Кроме португальского клуба от участия в турнире отказались и "ПСЖ", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Цитата

"Неформальные контакты были, но мы не уделяли им особого внимания по двум причинам. Во-первых, в Европейском Союзе не разрешен закрытый турнир по принципу НБА. Плюс, федерация футбола Португалии против, а она является частью УЕФА. Мы не можем участвовать в том, что не соответствует правилам ЕС и УЕФА. Сомневаюсь, что эта идея будет жизнеспособной. УЕФА точно это так не оставит. Нужно понимать, что официальными являются соревнования именно под эгидой УЕФА. Нам не хочется в Суперлигу, нас устраивает Лига чемпионов. Надеюсь, в ней мы и будем играть в будущем", - подчеркнул Коста.

Представитель "ПСЖ" в интервью "Europe 1" отчеркнул, что "футбол предназначен для всех команд, а не только для избранных".

Стоит напомнить

УЕФА утвердил новый формат клубных турниров.

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