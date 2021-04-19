Футбольна Суперліга: стало відомо, хто відмовився від виступу в турнірі

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Чотири європейські клуби відмовою відповіли на входження в новостворений футбольний турнір – Суперліга, інформує УНН з посиланням на прес-служби клубів.

Деталі

Президент "Порту" Пінту да Кошта підтвердив, що португальський клуб відмовився від запрошення в Суперлігу. Крім португальського клубу від участі в турнірі відмовилися і "ПСЖ", "Баварія" та дортмундська "Боруссія".

Цитата

"Неформальні контакти були, але ми не приділяли їм особливої уваги з двох причин. По-перше, в Європейському Союзі не дозволений закритий турнір за принципом НБА. Плюс, федерація футболу Португалії проти, а вона є частиною УЄФА. Ми не можемо брати участь у чомусь, що не відповідає правилам ЄС і УЄФА. Сумніваюся, що ця ідея буде життєздатною. УЄФА точно це так не залишить. Потрібно розуміти, що офіційними є змагання саме під егідою УЄФА. Нам не хочеться в Суперлігу, нас влаштовує Ліга чемпіонів. Сподіваюся, в ній ми і будемо грати в майбутньому", - підкреслив Кошта.

Представник "ПСЖ" в інтерв'ю "Europe 1" відкреслив, що "футбол призначений для всіх команд, а не тільки для обраних".

Варто нагадати

УЄФА затвердив новий формат клубних турнірів. 

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