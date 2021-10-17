Футбол: СК "Днепр-1" получил седьмой выигрыш в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Футболисты "Днепра-1" вышли победителями из противостояния восьмого тура УПЛ с ФК "Колос", передает УНН со ссылкой на сайт "Днепра-1".
Детали
Спортклубовцы с первых минут захватили ощутимую игровую инициативу, постепенно расшатывая оборону Коваливке. После подачи Кравченко гости вынесли мяч на линию штрафной, а оттуда, взлета, Игнатенко неотразимо пробил голкипера — 1:0.
Ведя в счете спортклубовцы немножко успокоились, но продолжили полностью контролировать события на поле. Вскоре снова бил Игнатенко, но теперь мимо ворот. Однако на 36 минуте хозяева удвоили преимущество. Богданов грубо нарушил правила на Кравченко, получив желтую карточку, но главное наказание было от Довбика, который безупречно над стенкой выполнил штрафной удар в нижний угол — 2:0.
Дополнение
После 11-го тура в “Колоса” осталось 11 очков и 11-ступенька в турнирной таблице (плюс перенесена игра с “проходят” в запасе). Днепряне с 22 баллом идут третьими.