Футбол: СК "Дніпро-1" здобув сьомий виграш у сезоні УПЛ

Деталі

Спортклубівці з перших хвилин захопили відчутну ігрову ініціативу, поступово розхитуючи оборону ковалівців. Після подачі Кравченка гості винесли м’яч на лінію карного майданчику, а звідти, зльоту, Ігнатенко невідпорно пробив голкіпера – 1:0.

Повівши у рахунку спортклубівці трошки заспокоїлись, але продовжили повністю контролювати події на полі. Невдовзі знову бив Ігнатенко, але тепер повз воріт. Проте на 36 хвилині господарі подвоїли перевагу. Богданов грубо порушив правила на Кравченку, отримавши жовту картку, але головне покарання було від Довбика, який бездоганно над стінкою виконав штрафний удар у нижній кут – 2:0.

Доповнення

Після 11-го туру у "Колоса" залишилося 11 очок та 11-та сходинка в турнірній таблиці (плюс перенесена гра з "Минаєм" в запасі). Дніпряни з 22 балом йдуть третіми.