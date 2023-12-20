Французский сыр со стафилококком попал в Украину

Стало больше дронов: в Сухопутных силах заявили, что россияне спешат с наступлением на восточном направлении

Российские войска усиливают наступление на востоке, однако украинские силы удерживают свои позиции;. В ВСУ также отметили, что на Бахмутском направлении российские войска чаще используют беспилотники.