Французский фрегат Languedoc сбил два беспилотника над Красным морем

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
  •  121865 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  151881 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  153523 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  147444 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  143660 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  138315 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  160790 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  158781 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  146600 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  144957 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143061 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  133819 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143228 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  152322 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  145257 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

Из Авдеевского коксохима эвакуировали 12 человек, которые там прятались от обстрелов с начала полномасштабной войны

  •  72480 просмотра
рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС

рф с нового года запрещает передвижение автомобилей с украинскими номерами на ВОТ - ЦНС

  •  55630 просмотра
ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений

ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений

  •  51589 просмотра
Исполнительный комитет МОК несет ответственность за поощрение россии и беларуси к продолжению войны в Украине - МИД

Исполнительный комитет МОК несет ответственность за поощрение россии и беларуси к продолжению войны в Украине - МИД

  •  44037 просмотра
Эксперты установили компанию, которая производит "шахеды" для России

Эксперты установили компанию, которая производит "шахеды" для России

  •  36865 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
frantsuzskii-fregat-languedoc-sbil-dva-bespilotnika-nad-krasnim-morem

Французский фрегат Languedoc сбил два беспилотника над Красным морем

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 05:33  •  11781 просмотра

Read in English

Французский фрегат уничтожил два беспилотника, летевших из Йемена над Красным морем, сообщил Генеральный штаб Франции.

Французский фрегат Languedoc сбил над Красным морем два дроны, направлявшиеся в его сторону с территории Йемена. Об этом сообщили в Генеральном штабе Франции в соцсети X (прежнее название - Twitter), передает УНН.

Детали

Отмечается, что перехват двух беспилотников, которые шли из Йемена произошли около 21:30 и 23:30 (по французскому времени) на расстоянии 110 км от берегов Йемена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Французький фрегат Languedoc збив два безпілотники над Червоним морем
French frigate Languedoc shoots down two drones over the Red Sea
Новости по теме

Французский фрегат Languedoc сбил два беспилотника над Красным морем

Французский фрегат уничтожил два беспилотника, летевших из Йемена над Красным морем, сообщил Генеральный штаб Франции.

Новости Мира •   •  11781 просмотра
Французский фрегат Languedoc сбил два беспилотника над Красным морем

Сегодня Международный день прав человека: ситуация с правами человека в Украине

Международный день прав человека знаменует принятие Всеобщей декларации прав человека; Украина имеет неоднозначную ситуацию с правами человека: они признаны на конституционном уровне, но многочисленные дела рассматриваются в Европейском суде.

Общество •   •  13598 просмотра
Сегодня Международный день прав человека: ситуация с правами человека в Украине

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель Long March-2D успешно запустила спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39 с космодрома Сичан.

Технологии •   •  14006 просмотра
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

Хезболла обещает усилить атаки на американские базы на Ближнем Востоке, при этом США предупреждают о праве на ответ. Группировка взяла на себя ответственность за 11 нападений на американские силы.

Политика •   •  17526 просмотра
Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке

10 декабря: День Нобеля, День благотворительности в Украине

10 декабря вспоминают Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и основателя Нобелевской премии, которая присуждается с 1901 года в различных областях, в том числе с 1969 года в области экономики. В этот день также отмечаются такие международные события, как День благотворительности в Украине и День защиты прав животных.

Общество •   •  15698 просмотра
10 декабря: День Нобеля, День благотворительности в Украине

Вооруженная стычка в Мехико привела к гибели 11 человек после спора за землю

Стычка в Мехико между вооруженными преступниками и жителями города из-за платежных споров привела к гибели 11 человек, в том числе 8 предполагаемых преступников.

Криминал и ЧП •   •  14562 просмотра
Вооруженная стычка в Мехико привела к гибели 11 человек после спора за землю

Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора

Президент Венесуэлы Мадуро и президент Гайаны Али намерены обсудить свой территориальный спор 14 декабря. Диалоги происходят на фоне усиления напряженности вокруг богатого ресурсами региона Эсекибо.

Политика •   •  18892 просмотра
Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора

Австрия стала самой счастливой страной ЕС с показателем удовлетворенности жизнью 7,9/10

Австрия возглавляет индекс "качества жизни" в ЕС с показателем 7,9/10, тогда как Болгария имеет самый низкий показатель - 5,6, тогда как средний показатель по ЕС составляет 7,1. На удовлетворенность жизнью влияют и другие факторы, кроме дохода, такие как образование и семья.

Новости Мира •   •  15114 просмотра
Австрия стала самой счастливой страной ЕС с показателем удовлетворенности жизнью 7,9/10

Мощный торнадо в штате Теннесси убил шесть человек, в том числе ребенка

Торнадо в штате Теннесси вызвал по меньшей мере шесть смертей, включая ребенка, и 23 ранения; более 80 000 человек остались без электричества.

Общество •   •  16688 просмотра
Мощный торнадо в штате Теннесси убил шесть человек, в том числе ребенка

Укрзализныця назначила ежедневный поезд Интерсити, который соединит Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь

Новый маршрут Интерсити будет соединять Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Поезд будет курсировать ежедневно.

Экономика •   •  17294 просмотра
Укрзализныця назначила ежедневный поезд Интерсити, который соединит Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь