Французский фрегат Languedoc сбил два беспилотника над Красным морем
Киев • УНН
Французский фрегат уничтожил два беспилотника, летевших из Йемена над Красным морем, сообщил Генеральный штаб Франции.
Французский фрегат Languedoc сбил над Красным морем два дроны, направлявшиеся в его сторону с территории Йемена. Об этом сообщили в Генеральном штабе Франции в соцсети X (прежнее название - Twitter), передает УНН.
Детали
Отмечается, что перехват двух беспилотников, которые шли из Йемена произошли около 21:30 и 23:30 (по французскому времени) на расстоянии 110 км от берегов Йемена.
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Французский фрегат Languedoc сбил два беспилотника над Красным морем
Французский фрегат уничтожил два беспилотника, летевших из Йемена над Красным морем, сообщил Генеральный штаб Франции.
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