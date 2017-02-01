Французский госсекретарь М.Фекль в Мариуполе передал врачам скорой рентген-аппарат

"Вместе с Матиасом Феклем подтверждаем поддержку Украины со стороны Франци и осуждаем насилие в Авдеевке. В больнице скорой помощи в Мариуполе Матиас Фекль встретился с медиками, которые лечат раненых на Донбассе. Передал больнице скорой помощи мобильный рентген-аппарат, который пригодится при диагностике в чрезвычайных ситуациях", - написала она.

Как сообщал УНН, Госсекретарь по вопросам внешней торговли, развития туризма и французских граждан за рубежом Матиас Фекль в сопровождении Посла Франции в Украине Изабель Дюмон, министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша и городского головы Мариуполя Вадима Бойченко сегодня приехал в Мариуполь.