Французький держсекретар М.Фекль у Маріуполі передав лікарям швидкої рентген-апарат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Перебуваючи в Маріуполі французький держсекретар Матіас Фекль зустрівся з медиками швидкої та передав їм мобільний рентген-апарат. Про це в своєму Twitter написала посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, передає УНН.
"Разом з Матіосом Феклем підтверджуємо підтримку Україні з боку Франці та ї засуджуємо насилля у Авдіївці. В лакарні швидкої допомоги у Маріуполі Матіас Фекль зустрівся з медиками, які лікують поранених на Донбасі. Передав лікарні швидкої допомоги мобільний рентген-апарат, який стане в нагоді при діагностиці в надзвичайних ситуаціях" – написала вона.
Як повідомляв УНН, Держсекретар з питань зовнішньої торгівлі, розвитку туризму та французьких громадян за кордоном прибуде до України Матіас Фекль у супроводі Посла Франції в Україні Ізабель Дюмон, міністра з питань тимчасово окупованих територій Вадима Черниша та міського голови Маріуполя Вадима Бойченка сьогодні приїхав в Маріуполь.