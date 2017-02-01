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Французький держсекретар М.Фекль у Маріуполі передав лікарям швидкої рентген-апарат

Французький держсекретар М.Фекль у Маріуполі передав лікарям швидкої рентген-апарат

Київ • УНН

 • 7806 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Перебуваючи в Маріуполі французький держсекретар Матіас Фекль зустрівся з медиками швидкої та передав їм мобільний рентген-апарат. Про це в своєму Twitter написала посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, передає УНН.

"Разом з Матіосом Феклем підтверджуємо підтримку Україні з боку Франці та ї засуджуємо насилля у Авдіївці. В лакарні швидкої допомоги у Маріуполі Матіас Фекль зустрівся з медиками, які лікують поранених на Донбасі. Передав лікарні швидкої допомоги мобільний рентген-апарат, який стане в нагоді при діагностиці в надзвичайних ситуаціях" – написала вона.

Як повідомляв УНН, Держсекретар з питань зовнішньої торгівлі, розвитку туризму та французьких громадян за кордоном прибуде до України Матіас Фекль у супроводі Посла Франції в Україні Ізабель Дюмон, міністра з питань тимчасово окупованих територій Вадима Черниша та міського голови Маріуполя Вадима Бойченка сьогодні приїхав в Маріуполь.

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