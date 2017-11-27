Франция в десятый раз торжествовала в Кубке Дэвиса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Национальная мужская теннисная сборная Франции завоевала звание победительницы Кубка Дэвиса 2017 года, сообщает УНН со ссылкой сайт турнира.
После четырех поединков финального командного противостояния против Бельгии счет был равным 2: 2. У французов Цонга победил Дарсиса — 6: 3, 6: 2, 6: 1, а дуэт Ришар Гаске / Пьер-Юг Эрбер вышел победителем из противостояния с Рубеном Бемельманс и Йорисом де Лоор — 6: 1, 3: 6, 7: 6 (2), 6: 4. Бельгийцам очки принес Гоффен, который обыграл Люка Пуйя — 7: 5, 6: 3, 6: 1 и Цонга — 7: 6 (5), 6: 3, 6: 2.
В решающем матче Люка Пуй принес команде победу, обыграв Дарсиса — 6: 3, 6: 1, 6: 0.
Президент Франции Эммануэль Макрон не обошел такое событие и поздравил сборную с победой: “Поздравляю команду-победителя, которой гордится вся Франция!”.
Таким образом, общий счет очных встреч сборных в рамках Кубка Дэвиса стал 5: 3 в пользу команды Франции.
Примечательно, что сборная Бельгии играла финал Кубка Дэвиса во второй раз за последние три года, и вдруг потерпела поражение в решающем матче, как и в 2015 году.
Добавим также, французы завоевали 10-й титул — 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996 и 2001 годы побед “трехцветных”,