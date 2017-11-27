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Франция в десятый раз торжествовала в Кубке Дэвиса

Франция в десятый раз торжествовала в Кубке Дэвиса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Национальная мужская теннисная сборная Франции завоевала звание победительницы Кубка Дэвиса 2017 года, сообщает УНН со ссылкой сайт турнира.

После четырех поединков финального командного противостояния против Бельгии счет был равным 2: 2. У французов Цонга победил Дарсиса — 6: 3, 6: 2, 6: 1, а дуэт Ришар Гаске / Пьер-Юг Эрбер вышел победителем из противостояния с Рубеном Бемельманс и Йорисом де Лоор — 6: 1, 3: 6, 7: 6 (2), 6: 4. Бельгийцам очки принес Гоффен, который обыграл Люка Пуйя — 7: 5, 6: 3, 6: 1 и Цонга — 7: 6 (5), 6: 3, 6: 2.

В решающем матче Люка Пуй принес команде победу, обыграв Дарсиса — 6: 3, 6: 1, 6: 0.

Президент Франции Эммануэль Макрон не обошел такое событие и поздравил сборную с победой: “Поздравляю команду-победителя, которой гордится вся Франция!”.

Таким образом, общий счет очных встреч сборных в рамках Кубка Дэвиса стал 5: 3 в пользу команды Франции.

Примечательно, что сборная Бельгии играла финал Кубка Дэвиса во второй раз за последние три года, и вдруг потерпела поражение в решающем матче, как и в 2015 году.

Добавим также, французы завоевали 10-й титул — 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996 и 2001 годы побед “трехцветных”,

 

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