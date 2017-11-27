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Франція вдесяте тріумфувала в Кубку Девіса

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Національна чоловіча тенісна збірна Франції виборола звання переможниці Кубку Девіса 2017-го року, повідомляє УНН з посиланням сайт турніру.

Після чотирьох поєдинків фінального командного протистояння проти Бельгії рахунок був рівним 2:2. У французів Цонга переміг Дарсіса — 6:3, 6:2, 6:1, а дует Рішар Гаске/Пьєр-Юг Ербер вийшов переможцем з протистояння із Рубеном Бемельмансом і Йорісом Де Лооре — 6:1, 3:6, 7:6 (2), 6:4. Бельгійцям очки приніс Давід Гоффен, який обіграв Люка Пуйя — 7:5, 6:3, 6:1 та Цонгу — 7:6 (5), 6:3, 6:2.

У вирішальному матчі Люка Пуй приніс команді звитягу, обігравши Дарсіса — 6:3, 6:1, 6:0.

Президент Франції Еммануель Макрон не обійшов таку подію і привітав збірну з перемогою: “Вітаю команду-переможця, якою пишається вся Франція!”.

Таким чином, загальний рахунок очних зустрічей збірних в рамках Кубка Девіса став 5:3 на користь команди Франції.

Примітно, що збірна Бельгії грала фінал Кубка Девіса вдруге за останні три роки, і вдруге зазнала поразки у вирішальному матчі, як і в 2015 році.

Додамо також, французи завоювали 10-й титул — 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996 і 2001 роки перемог “триколірних”,

 

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