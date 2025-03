Франция и Эфиопия подписали соглашение о военном сотрудничестве и возобновление флота последней

“Это беспрецедентное соглашение о военном сотрудничестве создает основы и открывает возможность для оказания Францией помощи Эфиопии в создании военно-морских частей”, — объявил во время пресс-конференции Макрон. Эфиопия не имеет военного флота с 1991 года, когда после предоставления независимости своей бывшей провинции Эритреи это государство утратило выход к морю. В документ также были включены пункты о сотрудничестве в области военной авиации, проведении совместных войсковых операций и учений, а также закупки вооружений.

Кроме того, Макрон и эфиопский премьер Абий Ахмед договорились развивать межкультурные связи двух государств. Франция пообещала поддержку африканской стране в сохранении ее древних христианских церквей и другого культурного наследия, проведении археологических работ. Париж также окажет Аддис-Абебе помощь в размере 100 млн евро на проведение демократических реформ, начатых после прихода к власти нынешнего главы правительства в апреле 2018 года. Эфиопия стала второй африканской страной в турне президента Франции по Восточной Африке после Джибути. В среду он также должен прибыть в Кению.

PM Abiy Ahmed received @EmmanuelMacron in his first state visit to Ethiopia. The welcome in Lalibela is the first of its kind since the city’s historic relevance as a site of diplomacy 800 years ago.



The two countries have also enjoyed strong diplomatic relations since 1897. pic.twitter.com/5nuGOwiI5V

— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 12 березня 2019 р.

