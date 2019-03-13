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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114196 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116863 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117478 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147071 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 116045 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140719 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Франция и Эфиопия подписали соглашение о военном сотрудничестве и возобновление флота последней

Франция и Эфиопия подписали соглашение о военном сотрудничестве и возобновление флота последней

Киев  •  УНН

 • 4179 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Франция и Эфиопия заключили первое в истории двусторонних отношений рамочное соглашение о военном сотрудничестве. Подписание документа состоялось во вторник в рамках визита в Аддис-Абебу президента Эмманюэля Макрона, сообщает Reuters, передает УНН.

“Это беспрецедентное соглашение о военном сотрудничестве создает основы и открывает возможность для оказания Францией помощи Эфиопии в создании военно-морских частей”, — объявил во время пресс-конференции Макрон. Эфиопия не имеет военного флота с 1991 года, когда после предоставления независимости своей бывшей провинции Эритреи это государство утратило выход к морю. В документ также были включены пункты о сотрудничестве в области военной авиации, проведении совместных войсковых операций и учений, а также закупки вооружений.

Кроме того, Макрон и эфиопский премьер Абий Ахмед договорились развивать межкультурные связи двух государств. Франция пообещала поддержку африканской стране в сохранении ее древних христианских церквей и другого культурного наследия, проведении археологических работ. Париж также окажет Аддис-Абебе помощь в размере 100 млн евро на проведение демократических реформ, начатых после прихода к власти нынешнего главы правительства в апреле 2018 года. Эфиопия стала второй африканской страной в турне президента Франции по Восточной Африке после Джибути. В среду он также должен прибыть в Кению.

PM Abiy Ahmed received @EmmanuelMacron in his first state visit to Ethiopia. The welcome in Lalibela is the first of its kind since the city’s historic relevance as a site of diplomacy 800 years ago.

The two countries have also enjoyed strong diplomatic relations since 1897. pic.twitter.com/5nuGOwiI5V

— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 12 березня 2019 р.

Как сообщал УНН, президент Франции предупреждает о негативных последствиях расширения влияния Китая в Африке.

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