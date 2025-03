Франція та Ефіопія підписали угоду про військове співробітництво та відновлення флоту останньої

“Ця безпрецедентна угоду про військове співробітництво створює основи і відкриває можливість для надання Францією допомоги Ефіопії в створенні військово-морських частин”, — оголосив під час прес-конференції Макрон. Ефіопія не має військового флоту з 1991 року, коли після надання незалежності своїй колишній провінції Еритреї ця держава втратила вихід до моря. У документ також були включені пункти про співпрацю в галузі військової авіації, проведення спільних військових операцій і навчань, а також закупівлі озброєнь.

Крім того, Макрон і ефіопський прем’єр Абій Ахмед домовилися розвивати міжкультурні зв’язки двох держав. Франція пообіцяла підтримку африканській країні в збереженні її древніх християнських церков і іншої культурної спадщини, проведення археологічних робіт. Париж також надасть Аддіс-Абебі допомогу в розмірі 100 млн євро на проведення демократичних реформ, розпочатих після приходу до влади нинішнього глави уряду в квітні 2018 року. Ефіопія стала другою африканською країною в турне президента Франції Східною Африкою після Джібуті. У середу він також повинен прибути до Кенії.

PM Abiy Ahmed received @EmmanuelMacron in his first state visit to Ethiopia. The welcome in Lalibela is the first of its kind since the city’s historic relevance as a site of diplomacy 800 years ago.



The two countries have also enjoyed strong diplomatic relations since 1897. pic.twitter.com/5nuGOwiI5V

— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 12 березня 2019 р.

