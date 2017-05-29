Франция не будет ужесточать санкции против РФ в случае деэскалации конфликта на Донбассе - Е.Макрон

"Я подтверждаю, что я говорил, если понадобится, то нужно будет усилить санкции, но если деэскалация, то этого не будет (усиление санкций - ред.)", - сказал Е.Макрон.

По его словам, в этом контексте "в ближайшие недели мы проведем дискуссию в "нормандском формате", которая позволит нам дать полную оценку ситуации".

Он также подчеркнул, что ОБСЕ должна подготовить доклад, чтобы объяснить всем 4-м сторонам, что происходит в зоне конфликта, какая ситуация с оружием.

Напомним, по словам Е.Макрона, Франция настаивает на скорейших переговорах в "нормандском формате".