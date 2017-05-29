Франція не буде посилювати санкції проти РФ у разі деескалації конфлікту на Донбасі - Е.Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У разі деескалації конфлікту на Донбасі санкції проти РФ посилюватися не будуть. Про це за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.
"Я підтверджую, що я говорив, якщо знадобиться, то потрібно буде посилити санкції, але якщо буде деескалація, то цього не буде (посилення санкцій - ред.)", - сказав Е.Макрон.
За його словами, в цьому контексті "в найближчі тижні ми проведемо дискусію в "нормандському форматі", яка дозволить нам дати повну оцінку ситуації".
Він також підкреслив, що ОБСЄ повинна підготувати доповідь, щоб пояснити всім 4-м сторонам, що відбувається в зоні конфлікту, яка ситуація зі зброєю.
Нагадаємо, за словами Е.Макрона, Франція наполягає на якнайшвидших переговорах в "нормандському форматі".