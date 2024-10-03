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Фонд Вадима Столара объявил старт 3-й грантовой программы на 1 000 000 гривен

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 10:24  •  1007 просмотра

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Фонд Вадима Столара объявил старт 3-й грантовой программы на 1 000 000 гривен.

После успешного проведения двух программ «Грант на важное дело» Фонд Вадима Столара объявил о старте третьей программы. В ее рамках благотворительные и общественные организации могут получить целевую безвозвратную выплату из общего фонда в 1 000 000 гривен. Об этом говорится на странице программы на сайте Фонда, где могут оставить заявки все, кто желает принять участие, пишет УНН.

При подготовке третьей программы было решено сфокусироваться на проектах непосредственной помощи защитникам.

«Главным направлением третьего этапа нашей программы будет создание и оснащение кабинетов для оказания психологической помощи и физической реабилитации военнослужащим, участвующим в боевых действиях. Кроме того, будут финансироваться и инициативы по трудоустройству и социальной интеграции военных, улучшение условий их проживания. Грант смогут получить как уже имеющиеся проекты в этих областях, так и новые», - рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Участие в программе могут принять благотворительные, общественные организации и другие объединения, официально зарегистрированные на территории Украины.

«С начала полномасштабной войны помощь защитникам является приоритетом нашего Фонда. Мы системно поддерживаем военных в рамках проекта «++ для ВСУ», а теперь сможем еще больше расширить помощь через сотрудничество с другими организациями», - сказал основатель Фонда Вадим Столар.

Отметим, что общей целью грантовой инициативы Фонда изначально была определена социальная поддержка военных и гражданских, пострадавших из-за войны. Первая программа касалась физической реабилитации пострадавших от войны. Вторая фокусировалась на психоэмоциональном восстановлении украинцев. Каждый раз победители конкурса получали финансирование представленных проектов на общую сумму 1 миллион гривен.

Ознакомиться с подробными условиями участия в программе и отправить свою заявку можно на сайте Фонда: https://stolarfund.com/projects/a-grant-for-an-important-cause-the-third-stage

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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