Фонд Вадима Столара оголосив старт 3-ї грантової програми на 1 000 000 гривень
Київ • УНН
Фонд Вадима Столара оголосив старт 3-ї грантової програми на 1 000 000 гривень.
Після успішного проведення двох програм "Грант на важливу справу" Фонд Вадима Столара оголосив про старт третьої програми. У її межах благодійні та громадські організації мають змогу отримати цільову безповоротну виплату із загального фонду у 1 000 000 гривень. Про це йдеться на сторінці програми на сайті Фонду, де можуть залишити заявки всі, хто бажає взяти участь, пише УНН.
Під час підготовки третьої програми було вирішено сфокусуватися на проєктах безпосередньої допомоги захисникам.
"Головним напрямом третього етапу нашої програми буде створення та оснащення кабінетів для надання психологічної допомоги та фізичної реабілітації військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях. Окрім того, фінансуватимуться й ініціативи з працевлаштування та соціальної інтеграції військових, поліпшення умов їхнього проживання. Грант зможуть отримати як уже наявні проєкти у цих галузях, так і нові", – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.
Участь у програмі можуть взяти благодійні, громадські організації та інші об’єднання, що офіційно зареєстровані на території України.
"Від початку повномасштабної війни допомога захисникам є пріоритетом нашого Фонду. Ми системно підтримуємо військових у межах проєкту "++ для ЗСУ", а тепер зможемо ще більше розширити допомогу через співпрацю з іншими організаціями", – сказав засновник Фонду Вадим Столар.
Зазначимо, що загальною метою грантової ініціативи Фонду від початку було визначено соціальну підтримку військових та цивільних, які постраждали через війну. Перша програма стосувалася фізичної реабілітації потерпілих від війни. Друга фокусувалася на психоемоційному відновленні українців. Щоразу переможці конкурсу отримували фінансування представлених проєктів на загальну суму 1 мільйон гривень.
Ознайомитися з детальними умовами участі у програмі та надіслати свою заявку можна на сайті Фонду: https://stolarfund.com/projects/a-grant-for-an-important-cause-the-third-stage