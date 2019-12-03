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Фонд соцстрахования возобновил финансирование больничных и декретных

Фонд соцстрахования возобновил финансирование больничных и декретных

Киев  •  УНН

 • 12879 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Фонд социального страхования Украины возобновил финансирование пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ФССУ, передает УНН.

"Фонд социального страхования Украины профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение с начала декабря этого года", - пишут на странице фонда.

Так, из них на выплату больничных - 538,9 млн гривен, пособий по беременности и родам - 241 млн гривен и пособий на погребение - 2,3 млн гривен.

Отмечается, что материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.

Напомним, 27 ноября, на заседании правительства были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год". Бюджет Фонда соцстраха на этот год увеличился более чем на 1 млрд грн.

Как ранее УНН сообщал, между Минсоцполитики и Фондом соцстраха произошел конфликт после того момента, как последние приостановили выплаты больничных и декретных.

В Фонде соцстраха отметили, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденного бюджетом Фонда. В свою очередь, в Минсоцполитики заверили, что соцстрах имеет деньги на больничные и декретные.

После чего Евгений Баженков 21 ноября подписал соответствующие документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.

Украинские Национальные Новости

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