Фонд соцстрахування відновив фінансування лікарняних і декретних
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Фонд соціального страхування України відновив фінансування допомог з тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах і на поховання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ФССУ, передає УНН.
"Фонд соціального страхування України профінансував 782,2 млн грн допомог з тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах і на поховання з початку грудня цього року", - пишуть на сторінці фонду.
Так, з них на виплату лікарняних – 538,9 млн гривень, допомог по вагітності та пологах – 241 млн гривень і допомог на поховання – 2,3 млн гривень.
Зазначається, що матеріальне забезпечення перераховується Фондом на рахунок роботодавця.
Нагадаємо, 27 листопада, на засіданні уряду були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік”. Бюджет Фонду соцстраху на цей рік збільшився більш ніж на 1 млрд грн.
Як раніше повідомляв УНН, між Мінсоцполітики та Фондом соцстраху стався конфлікт після того моменту, як останні призупинили виплати лікарняних та декретних.
У Фонді соцстраху відзначили, що фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду. В свою чергу, у Мінсоцполітики запевнили, що соцстрах має гроші на лікарняні і декретні.
Після чого Євген Баженков 21 листопада підписав відповідні документи для повного відновлення всіх виплат матеріального забезпечення.