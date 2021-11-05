ФК “Заря " завоевал вторую победу в Лиге конференций УЕФА

Что известно

В предыдущем матче с "ЦСКА" луганчане заработали свои первые очки в турнире, сегодня же пополнили баланс еще тремя баллами.

Детали

Гости старались задавать игре интенсивный характер благодаря применению средних и длинных передач, высоко встречали соперника. Луганчане приняли вызов, и поединок проходил в высоком темпе, с большим количеством единоборств. Но при этом, как ни странно, с созданием голевых моментов были сложности. "ЦСКА" в первом тайме мог записать в актив лишь несколько ударов с немалого расстояния, у "Зари" по воротам опасно пробивал Фаворов после прострела Аллахьяра, попав в голкипера.

И после перерыва в действиях футболистов наблюдалось немало брака. Серьезную ошибку допустил Хомченовский, который потерял мяч вблизи своих ворот, но игроки "ЦСКА", оказавшись вдвоем против одного защитника, умудрились попасть в офсайд. Всего во втором тайме гости атаковали больше, но отличиться голом им не удалось. Зато "Заря", выдержав давление, в конце игры забила. Шахаб отобрал мяч у Лама, прошел в штрафную и сам нанес разящий удар. А в компенсированное время Аллахьяр с передачи Шахаба, завершая контратаку, забил второй мяч. 2:0 Луганчане сохраняют шансы на выход из группы.



Дополнение

В другой баталии квартета "Рома" будет принимать "Буде-Глимт". Итальянцы, как и "Заря" имеют по 6 очков, а "Буде-Глимт" - 7.