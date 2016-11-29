ФК "Атлетико Насьональ": "Шапекоенсе" должно быть объявлено чемпионом Кубка Либертадорес 2016
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Колумбикйський футбольный клуб "Атлетико Насьональ" призвал КОНМЕБОЛ объявить ФК "Шапекоенсе" чемпионом Кубка Либертадорес 2016. Об этом говорится в опубликованном заявлении клуба передает УНН.
"Атлетико Насьональ призывает КОНМЕБОЛ объявить "Шапекоенсе" чемпионом Кубка Либертадорес, посмертно почтив погибших в авиакастрофе. Для "Атлетико Насьональ" навсегда будет чемпионом Кубка Либертадорес 2016 года", - говорится в заявлении.
Напомним, по меньшей мере 75 человек погибли в авиакатастрофе самолета, на борту которого находилась часть бразильской футбольной команды "Шапекоенсе", в понедельник вечером.