ФК "Атлетіко Насьйональ": "Шапекоенсе" має бути оголошене чемпіоном Кубку Лібертадорес 2016

"Атлетіко Насьональ закликає КОНМЕБОЛ оголосити "Шапекоенсе" чемпіоном Кубку Лібертадорес, посмертно вшанувавши загиблих в авіакастрофі. Для "Атлетіко Насьональ" назавжди буде чемпіоном Кубку Лібертадорес 2016 року", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, щонайменше 75 людей загинули в авіакатастрофі літака, на борту якого перебувала частина бразильської футбольної команди "Шапекоенсе", в понеділок увечері.