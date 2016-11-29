ФК "Атлетіко Насьйональ": "Шапекоенсе" має бути оголошене чемпіоном Кубку Лібертадорес 2016
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Колумбікйський футбольниу клуб "Атлетіко Насьйональ" закликав КОНМЕБОЛ оголосити ФК "Шапекоенсе" чемпіоном Кубку Лібертадорес 2016. Про це йдеться в опублікованій заяві клубу передає УНН.
"Атлетіко Насьональ закликає КОНМЕБОЛ оголосити "Шапекоенсе" чемпіоном Кубку Лібертадорес, посмертно вшанувавши загиблих в авіакастрофі. Для "Атлетіко Насьональ" назавжди буде чемпіоном Кубку Лібертадорес 2016 року", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, щонайменше 75 людей загинули в авіакатастрофі літака, на борту якого перебувала частина бразильської футбольної команди "Шапекоенсе", в понеділок увечері.