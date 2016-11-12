Fitch повысило рейтинг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило в пятницу, 11 ноября, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах с преддефолтного уровня "ССС" до уровня "В-", передает УНН со ссылкой на Fitch Ratings.
Так в пресс-релизе агентства также отмечается, что прогноз по украинской экономике стабилен.
Отмечается, что рейтинг выпуска облигаций в иностранной и национальной валютах Украины также повышен с уровня "CCC" до "B-", рейтинг странового потолка поднят на уровень "B-", краткосрочный РДЭ в местной и иностранной валюте с уровня "C" до " B".
Почти год назад, 18 ноября 2015, рейтинг Украины был повышен с уровня RD (ограниченный дефолт) до преддефолтного CCC. В мае 2016 Fitch подтвердило его на этом уровне.
Как сообщал УНН, в сентябре 2016 Fitch понизило рейтинг Киева с "ССС" до "СС".