Fitch підвищило рейтинг України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило в п’ятницю, 11 листопада, довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валютах з переддефолтного рівня “ССС” до рівня “В-”, передає УНН з посиланням на Fitch Ratings.
Так у прес-релізі агентства також відзначається, що прогноз по українській економіці стабільний.
Відзначається, що рейтинг випуску облігацій в іноземній і національній валютах України також підвищено з рівня “CCC” до “B-”, рейтинг країнової стелі піднято на рівень “B-”, короткостроковий РДЕ в місцевій і іноземній валюті з рівня “C” до “B”.
Майже рік тому, 18 листопада 2015 року, рейтинг України був підвищений з рівня RD (обмежений дефолт) до переддефолтного CCC. У травні 2016 року Fitch підтвердило його на цьому рівні.
Як повідомляв УНН, у вересні 2016 року, Fitch знизило рейтинг Києва із “ССС” до “СС”.