Финские полицейские застрелили годовалого лосенка Дурашка

Как сообщили в полиции, животное решили убить, так как она могла представлять опасность для водителей. Кроме того, лосенок могло быть больным.

Годовалый лосенок, которого местные назвали Дурашка (Hömelö), охотно шло на контакт с людьми - позволяло себя погладить и видгукувалосяна свое имя. Оно прославилось благодаря видео, которое радиостанция Yle выложила в соцсетях, и стал любимцем публики не только жителей Лаппеенранта, но и всей Финляндии.