Фінські поліцейські застрелили однорічне лосеня Дурашка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Фінські поліцейські застрелили однорічне лосеня Дурашка в прикордонному з Росією місті Лаппеенранта, передає УНН з посиланням на YLE.
Як повідомили в поліції, тварину вирішили вбити, так як вона могла становити небезпеку для водіїв. Крім того, лосеня могло бути хворим.
Однорічне лосеня, якого місцеві назвали Дурашка (Hömelö), охоче йшло на контакт з людьми — дозволяло себе погладити і відгукувалосяна своє ім’я. Воно прославилося завдяки відео, яке радіостанція Yle виклала в соцмережах, і стало улюбленцем публіки не тільки жителів Лаппеенранта, але і всієї Фінляндії.