Финансовая отчетность благотворительного фонда "МХП-Громаді" прошла аудиторскую проверку PwC в Украине

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" ("Фонд") второй год подряд получил аудиторский отчет от международной аудиторской компании PwC в Украине.

Аудит был проведен в соответствии с международными стандартами аудита по финансовой отчетности фонда, подготовленной по состоянию на 31 декабря 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Прохождение аудита важно для благотворительных организаций для обеспечения прозрачности и ответственности перед донорами и обществом. Также привлечение аудиторов помогает увидеть зоны для усовершенствования систем внутреннего контроля по учету и финансовой отчетности.

"Мы успешно прошли аудит от ведущей аудиторской компании, выводам которой доверяет все международное сообщество и, в частности, – наши доноры. Наш фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных фондов Украины по рейтингу Forbes и является ответственным за использование каждого доната. Так, в 2023 году мы получили 747 млн грн, и всю эту сумму открыто и прозрачно для всех направили на помощь тем, кто в этом действительно нуждается", – прокомментировал Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП – Громаді".

По его мнению, международные аудиты не только способствуют повышению эффективности и оптимизации использования ресурсов, но и формируют определенную культуру в сфере благотворительности. Это крайне важно, особенно-во время войны, когда фонды и другие благотворительные организации должны оперативно направлять средства на закрытие тех или иных нужд.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" работает с 2015 года, комплексно восстанавливая и развивая общины в 13 регионах Украины, активно воплощая инфраструктурные, медицинские, образовательные и культурные проекты вместе с международными и украинскими донорами.