Финансовая отчетность благотворительного фонда "МХП-Громаді" прошла аудиторскую проверку PwC в Украине

ukenru
Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
10:52 • 16901 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
10:09 • 31210 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 180864 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 199702 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 264629 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 206458 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 158622 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 143037 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 133031 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 118029 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

 • 87996 просмотра
Мост Патона в Киеве: ДТП вызвало осложнения движения

Мост Патона в Киеве: ДТП вызвало осложнения движения

 • 18814 просмотра
рф держит 7 кораблей в морях: сколько ракет "Калибр" готовы к запуску

рф держит 7 кораблей в морях: сколько ракет "Калибр" готовы к запуску

 • 38227 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

08:11 • 95919 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

08:53 • 38369 просмотра
публикации
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

10:52 • 16826 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

08:11 • 95919 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 180856 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 264624 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 154331 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

08:53 • 38369 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 101917 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 105841 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 105035 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 104171 просмотра
Актуальное
Финансовая отчетность благотворительного фонда "МХП-Громаді" прошла аудиторскую проверку PwC в Украине

Финансовая отчетность благотворительного фонда "МХП-Громаді" прошла аудиторскую проверку PwC в Украине

Киев  •  УНН

 • 632 просмотра

Read in English

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" успешно прошел аудит PwC в Украине. За 2023 год фонд получил и прозрачно распределил 747 млн грн на благотворительную помощь.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" ("Фонд") второй год подряд получил аудиторский отчет от международной аудиторской компании PwC в Украине.           

Аудит был проведен в соответствии с международными стандартами аудита по финансовой отчетности фонда, подготовленной по состоянию на  31 декабря 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Прохождение аудита важно для благотворительных организаций для обеспечения прозрачности и ответственности перед донорами и обществом. Также привлечение аудиторов помогает увидеть зоны для усовершенствования систем внутреннего контроля по учету и финансовой отчетности.                                                   

"Мы успешно прошли аудит от ведущей аудиторской компании, выводам которой доверяет все международное сообщество и, в частности, – наши доноры. Наш фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных фондов Украины по рейтингу Forbes и является ответственным за использование каждого доната. Так, в 2023 году мы получили 747 млн грн, и всю эту сумму открыто и прозрачно для всех направили на помощь тем, кто в этом действительно нуждается", – прокомментировал Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП – Громаді"

Image

По его мнению, международные аудиты не только способствуют повышению эффективности и оптимизации использования ресурсов, но и формируют определенную культуру в сфере благотворительности. Это крайне важно, особенно-во время войны, когда фонды и другие благотворительные организации должны оперативно направлять средства на закрытие тех или иных нужд.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" работает с 2015 года, комплексно восстанавливая и развивая общины в 13 регионах Украины, активно воплощая инфраструктурные, медицинские, образовательные и культурные проекты вместе с международными и украинскими донорами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
ukrainaУкраина