Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Еще осенью 2022 года Министерство обороны Украины и компания "Львовский арсенал" подписали контракт на поставку 100 тысяч минометных выстрелов на сумму почти 1,4 млрд гривен. Контрагентом для поставки боеприпасов с завода Elmech в Хорватии выступила словацкая компания SEVOTECH, которую представляет Алексей Хорошаев.

Вооруженные силы Украины до сих пор не получили боеприпасы по этому контракту. Министерство обороны пыталось вернуть средства, однако и этого пока не удалось сделать, ведь большая их часть - 818 млн гривен - арестованы в рамках уголовного производства на счетах компании "Львовский арсенал". Остальную часть средств украинская компания перевела за границу, как предоплату.

В январе 2024 года правоохранители провели обыски по делу контракта со "Львовским арсеналом" и объявили пять подозрений.

Редакция УНН уже разбиралась в том, почему ВСУ до сих пор не получили боеприпасы и обратилась с предложением об интервью ко всем фигурантам.

Один из фигурантов дела, представитель компании-контрагента SEVOTECH Алексей Хорошаев сейчас активно общается с западными СМИ. В частности, недавно вышло несколько его интервью, в которых он активно критикует действия подписантов контракта между Минобороны Украины и "Львовским арсеналом" - Александра Лиева и Юрия Збитнева. В то же время он утверждает, что со стороны SEVOTECH все договоренности выполнены.

Мы также обратились с предложением об интервью к Алексею Хорошаеву и расспросили о его видении того, как развивалась ситуация и что происходит сейчас.

- Расскажите, пожалуйста, о начале сотрудничества с "Львовским арсеналом" по контракту на закупку минометных выстрелов? Кто к кому пришел и с какими предложениями?

- Начнем с того, что в июне-июле 2022 года был ажиотаж со стороны Минобороны и Укрспецэкспорта по закупке боеприпасов для любого вида оружия в Украину. Так, как я раньше работал в спецструктуре, у меня остались связи и мне звонили по 10-20 раз в день с просьбой осмотреть товары. Так, однажды мне кто-то позвонил, я уже не помню кто это был точно, и рассказал, что есть фирма "Львовский арсенал", которая только открылась, имеет деньги и контракт с Минобороны. Меня предупредили, что деньги будут платить, когда будет лицензия и инспекция.

Далее мы начали тесно общаться с заместителем директора "Львовского арсенала" Василием Александровичем Сахненко. Мы с ним вместе делали этот контракт на поставку 100 тысяч мин. Я поехал в Хорватию к своему другу Звонко Зубаку, который уже 30 лет на рынке (вооружения - ред.) и у него очень "короткие поводки" к тем производителям, которые могли бы нам помочь в этом вопросе, и попросил его сделать контракт между словацкой компанией SEVOTECH и хорватским заводом Elmech.

Мы могли бы напрямую заключить контракт между МОУ и хорватским заводом, но правительство Хорватии под сертификат конечного потребителя, где написано Минобороны Украины, не выдает экспортную лицензию. Поэтому пришлось использовать SEVOTECH - компанию с 30-летним опытом (работы на рынке вооружения - ред.).

14 августа (2022 года - ред.) мы с "Львовским арсеналом" подписали контракт и 24 августа я лично провел инспекцию на заводе (Elmech - ред.), прислал Сахненко фотографии с производства и сообщил, что есть определенное количество 120-мм мин и немного в наличии 82-мм мин, и есть возможность производства. Но под новое производство нужно 50% предоплаты.

Он (Сахненко - ред.) был доволен моей инспекцией, но потом сообщил, что у Министерства обороны есть условие, чтобы инспекцию провел атташе по вопросам обороны в Хорватии. Где-то 10-12 сентября (согласно документам 13 сентября - ред.) атташе приехал на завод и подал отчет. Часть отчета у меня есть, где указано, что в наличии есть определенное количество товара и завод может выпускать до 18 тысяч мин ежемесячно, если есть оплата. Через месяц - 5 недель завод уже может выдавать продукцию.

- Уточните, пожалуйста, когда было коммерческое предложение "Львовскому арсеналу"? Это уже было после того, как Минобороны провело свою проверку?

- Нет, это было до этого. Мы выставили цены, они были ниже на 20%, чем предлагал весь рынок, например, Румыния, Болгария.

- Какой период было действительное коммерческое предложение?

- Это же коммерческое предложение, это просто бумага, мы же договаривались, мы же не можем каждый наш разговор записывать с Василием Александровичем и на каждый разговор делать отдельный документ. Я воспринимал их ("Львовский арсенал" - ред.) как серьезную структуру, потому что он (Сахненко - ред.) мне говорил, что у них есть деньги и они могут платить. Я конечно ухватился за этот контракт.

Прим.ред. При этом, контракт между МОУ и "Львовским арсеналом" еще не был подписан.

- У вас был прямой контракт подписанный с заводом Elmech?

- Да. После того, как атташе отправил своему руководству отчет по инспекции, 15 сентября SEVOTECH подписал контракт с заводом Elmech. Затем они ("Львовский арсенал" - ред.) сообщили, что нужна экспортная лицензия. Я сказал, что для того, чтобы ее получить, нам нужен сертификат конечного пользователя, чтобы мы отдали документы в лицензионный комитет.

Как оказалось, по состоянию на 15 сентября, когда мы уже заключили контракт с заводом Elmech, контракта между "Львовским арсеналом" и МОУ не было. Я этого не знал. Василий Александрович сообщил, что контракта нет. На что я предложил закончить с этим, потратили время и забыли. Однако он заверил, что деньги будут. Только 11 октября, то есть аж через 2 месяца, как мы подписали контракт с "Львовским арсеналом", появился контракт с Минобороны. Где-то 15 октября я получил сертификат конечного пользователя. Сахненко говорил, что деньги будут, все будет, давайте делайте лицензию. При этом завод стоит, у него нет никаких обязательств перед нами, у него очередь из заказчиков.

Уже 2 ноября 2022 года мы получили лицензию и отдали ее ("Львовскому арсеналу" - ред.). Тогда я попросил у Сахненко перечислить средства, но началась комедия, что средства будут сегодня-завтра.

- Уточните, пожалуйста, завод хотел 50% предоплаты?

- Конечно, это в контракте было.

- Но в контракте между SEVOTECH и "Львовским арсеналом" было прописано 35%?

- Нет, у нас было прописано 100% предоплаты. Там есть одна оговорка, что может быть 35%. Это мы уже с Сахненко сидели-кумекали, что, если мы сможем заплатить на завод, хотя бы не 50%, то 42-45% и будем уже уговаривать их. Вот откуда взялась та сумма. Он (Сахненко - ред.) говорил, что боятся платить. А так вообще за такие контракты 100% предоплаты вносят.

- А почему боялись и кто? "Львовский арсенал"?

- "Львовский арсенал" пожалуй, это дальнейшая история.

- Все понимают, что рынок вооружения - это далеко не "Привоз", где пришел и купил. Вы говорите, что 15 сентября SEVOTECH заключил контракт с Elmech, и только в ноябре появился контракт с финобязательствами между "Львовским арсеналом" и МОУ, по сути теми, кто должен был дать деньги. То есть SEVOTECH и Elmech заключили 15 сентября контракт вообще без каких-либо финансовых обязательств?

- Обязательства были - 50% предоплаты и штрафные санкции.

- Но ведь эти 50% должны были быть внесены точно же не через полгода? Есть же сроки?

- В Европе как работают - они же не так работают, у них понятия такого нет, что ты заключил контракт и потом "ваньку валяешь". Они нам сразу выставили счет и потом через два-три дня сразу начали присылать письма.

- Получается, что SEVOTECH заключил контракт с Elmech на честном слове и на обещании "Львовского арсенала"?

- Смотрите, что такое рынок вооружения? Там люди знают друг друга по 10-20 лет, вот так прийти со стороны и купить что-то невозможно, с вами никто не буду разговаривать. Поэтому я знал к кому мне ехать и у кого просить помощи в этом вопросе. Здесь есть дружеские, коммерческие и партнерские отношения - их нужно годами налаживать.

- А вы хорошо до этого знали Василия Сахненко или директора "Львовского арсенала" Юрия Збитнева?

- Нет, Сахненко я не знал хорошо, я с ним познакомился, когда мы начали контракт. Збитнева вообще не знал. Ну, а зачем? Зачем мне Збитнев, если есть Василий Александрович? Он все знает. Это ненужные вещи - знакомиться, чай пить. Мы упростили это все, экономили время.

- А с Сахненко вы как познакомились?

- Я честно говоря не помню посредников, сотни людей друг с другом общаются, сотни людей друг друга знали. Появился Сахненко, он мне позвонил.

- То есть, вы поверили честному слову "Львовского арсенала"? Кого вы знали, кому вы поверили, если вы не знали Збитнева, Сахненко?

- Я бы в страшном сне не подумал, что Министерство обороны может отказаться от такого контракта и провалить такой идеальный контракт для Украины. У меня в мыслях этого не было. Это нелогично.

- Но в то время еще не было контракта с Минобороны. То есть на тот момент, когда начались договоренности, когда Сахненко утверждал вам, что деньги есть, деньги будут, еще даже контракта с Минобороны не было.

- Я поверил ему на слово, потому что у меня есть обязательства перед Вооруженными силами Украины, но не перед МОУ. Такой принцип: все, что моя рука могла сделать, то я старался сделать.

Давайте разделим: есть Минобороны, есть Вооруженные силы Украины. Это две разные организации. Минобороны - это обслуживающая организация, это сервисные менеджеры, которые обязаны обслужить ВСУ. С МОУ я вообще не общался, я общался с представителями ВСУ.

- Вы общались с тогдашним и.о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ Александром Лиевым до подписания контракта, во время его действия или после завершения?

- Ни разу я с ним не общался. Я пытался через своих друзей на него выйти, пообщаться хотя бы 10-15 минут и объяснить всю ситуацию. Он морозился. Друзья, которых я просил, говорили, что он не хочет со мной общаться.

- А когда это было, на каком этапе?

- Как мы подписали контракт (между SEVOTECH и "Львовским арсеналом" - ред.), когда уже контракт начал зависать, осенью. Я пытался, но это было бесполезно.

- А с кем вы общались из Вооруженных сил или из МОУ по поводу контракта?

- Я из Вооруженных сил общался с достаточно высокими людьми. Я спрашивал, нужны ли (боеприпасы - ред.). Мне отвечали, что конечно нужны. Это были мои личные контакты, мои друзья, близкие, которые на фронте, которые на нуле. Они взрослые люди, статусные, называть не буду, у нас дружеские отношения.

- Следствие утверждает, что все подозреваемые по делу о контракте с "Львовским арсеналом" сразу понимали, что этот контракт не будет выполнен. Как вы это можете прокомментировать и почему, по вашему мнению, возникли проблемы с его выполнением?

- Я это прокомментировать не могу. Все указывало на то, что этот контракт будет выполнен. Как его можно не выполнить? Если все подписано, выписана первая лицензия.

- Как вы считаете, почему Збитнев после того, как получил средства от МОУ, сразу не перечислил вам предоплату по контракту?

- Это надо Збитневу задавать эти вопросы. Почему он не пересчитал хотя бы 45% или хотя бы 40%?

- Он вам это как-то объяснил?

- Никак не объяснил. Он литератор - это человек далекий от этого бизнеса. Вот меня сейчас поставят директором оперного театра, это все равно, что Збитнева поставить директором Спецэкспорта. Это одно и то же. Если человек не разбирается, это случайный человек. Я ему говорю-говорю, а он на меня смотрит и летает где-то в облаках. Получил человек 36 миллионов (евро, около 1,4 млрд гривен - ред.). Как можно было этот контракт не выполнить, даже после того, как он их получил? Он там начал комедию ломать, 10% заплатил. Потом этот Сахненко еще раз приехал с каким-то человеком. Мы еще раз зашли на завод, показали все. Потом деньги эти перечислялись. Это же деньги, банк, финмониторинг - они отправили где-то в середине ноября эти 10%. А только 25 ноября они были зачислены. Мы столько извинялись перед заводом, мой друг Звонка (Зубак - ред.) гасил какие-то проценты, какую-то неустойку платил директору завода. Вы понимаете, какую прибыль он потерял? У нас война, но у них бизнес. Почему он должен терять и стоять три месяца из-за каких-то непонятных игр Министерства обороны?

- А сколько завод ждал денег?

- Три месяца, до конца ноября. Потом они разорвали контракт.

Прим.ред. Отметим, дополнительное соглашение по финансовым обязательствам между "Львовским арсеналом" и МОУ было подписано лишь 10 ноября, а 97% предоплаты Минобороны перечислило на счет украинской компании уже 17 ноября.

Последний раз в конце ноября приехал Василий Александрович, директор завода его еще раз завел на производство и после этого нужно было перечислить 50% предоплаты. Збитнев перечислил 10%. Я тогда спросил, куда мне их девать. У SEVOTECH не было таких средств, чтобы внести предоплату.

Прим.ред. Однако, на это время деньги от МОУ уже были на счету "Львовского арсенала".

- То есть Збитнев перечислил 10%, а потом еще 20%, верно?

- Да, он перечислил 10%, потом они устроили комедию. Василий Александрович сообщил, что вместе с еще каким-то человеком поедет в Боснию и если там будут лежать на складах боеприпасы, то чтобы я проплатил туда. Я согласился.

- А как тогда быть с контрактом с Elmech?

- Мы уже фактически знали, что он (завод - ред.) этот контракт разорвет. Понимаете - фактически нет 50%. Я тянул время и не общался с Elmech несколько дней-недель. Сахненко с партнером поехали в Боснию, опозорились там и через 10 дней приехали и говорят: "Давайте что-то делать".

Прим.ред. При этом, на то время 97% средств от МОУ уже были на счету "Львовского арсенала".

- Как они аргументировали то, что поехали искать мины в Боснии?

- Это некомпетентные люди. Я же им не нянька, я не мог им сказать, что вы зря тратите деньги, время и усилия, что в Боснии ничего нет. Босния ничего в Украину не даст, она даже через Хорватию не передаст.

- Хорошо, тогда куда делись 30% предоплаты?

- Подождите, мы получили сначала 10% и не знали, что с ними делать. Потом Збитнев пересчитал 20%. Это было уже где-то в декабре.

- Контракт с Elmech уже был расторгнут?

- Если бы они перечислили 40%, тогда можно было бы еще его как-то спасти. Но, так как он перечислил только 20%, я уже понял, что контракт расторгнут. В это время как раз приезжает Збитнев в Прагу.

- Вы говорили Збитневу о том, что завод разорвет контракт?

- Конечно говорил, на что он говорил, что приедет в Прагу и мы все решим.

- Был контракт между МОУ и "Львовским арсеналом", у "Львовского арсенала" был контракт с SEVOTECH, у SEVOTECH с Elmech. Даже если теоретически они бы нашли боеприпасы в Боснии и на те 10%, которые перечислили, можно было что-то купить - каким образом их бы потом привезли в Украину, если контракты были заключены с другими компаниями?

- Никаким.

- И экспортная лицензия ведь уже была, да?

- Уже была лицензия, конечно.

- Вернемся к нашим 30% предоплаты. На что они пошли?

- Где-то уже во второй половине декабря я уже познакомился со Збитневым. Я ему сказал: "Юрий Иванович, лучше отдать вам деньги, потому что с этими 30% мы ничего не сделаем, завод разорвет этот контракт. 30% - это мало". Он начал рассказывать, что доплатит еще 20%, но надо еще какие-то лицензии. Набор слов.

Потом я получил уведомление от завода о расторжении контракта. Я сообщил Збитневу, что контракт расторгнут и мы возвращаем средства. Он понял, что больше нигде эти мины не найдет и попросил что-то придумать.

Что мы можем придумать? Поставить боеприпасы из другого места. Это была середина декабря.

Прим.ред. Но, по контракту между МОУ и "Львовским арсеналом" 20 декабря 2022 года уже должна была быть поставлена первая часть первой партии боеприпасов.

Я снова еду к Звонко Зубаку. Я ему сообщил, что этот контракт (с Elmech - ред.) разорвали и попросил найти боеприпасы в других странах. Он сообщил, что 90 тысяч мин можно поставить из Юго-Восточной Азии, а еще 10 тысяч из европейской страны. Я объяснил Юрию Ивановичу ситуацию и сказал, что это будет долго, потому что в трех странах надо сделать лицензии. Я объяснил, что это будет не раньше, чем в мае. Он согласился и, только после разрешения, я перечислил 10% WDG. Вот откуда взялась WDG, это компания Звонко Зубака.

После этого уже Звонко Зубак подписал контракт, но не на 100 тысяч, а на 200 тысяч мин из Юго-Восточной Азии. Он показал мне все документы, все инспекции. Но в ту страну наш атташе попасть не может, потому что эти страны в Украину вообще ничего не завозят. И там российских шпионов много.

- То есть получается инспекцию проводила WDG?

- WDG проводила инспекцию. Это одно и тоже, но там год (производства - ред.) устраивал, все в хорошем месте хранилось. Там все нормально было. Этот контракт, конечно, я не имел права показывать "Львовскому арсеналу". Мы подписали контракт и я сообщил Збитневу, что нужно ждать мая. Мы подсчитали по лицензиям, как их сделать. Это же логистика, корабли, нам с портами нужно было договариваться. Груз должен проехать, чтобы его никто не арестовал, а это трудно.

Прим.ред. Отметим, согласно контракту между МОУ и "Львовским арсеналом" последняя партия боеприпасов должна была быть поставлена в Украину еще 20 февраля 2023 года.

- Что вам на это ответил Збитнев?

- Збитнев сказал, что все хорошо, давай делать.

- Вы ему не показывали контракт, почему?

- Я бы ему показал. И еще в декабре (2022 года - ред.) говорил Збитневу, что он сорвал джекпот, что он получил деньги (от Минобороны - ред.), хотя никто не получает. Я его просил слушаться меня, в хорошем смысле, и я все сделаю. Слушаться меня и не мешать, тогда мы доведем этот контракт.

- Но, согласно контракту между Минобороны и "Львовским арсеналом", 20 декабря уже должна была быть первая поставка боеприпасов в Украину.

- Но как она может быть, если денег нет?

Прим.ред. При этом, 97% предоплаты уже месяц были на счету "Львовского арсенала".

- И Збитнев не требовал от вас, что нужно быстрее?

- А как он может требовать, если он деньги вовремя не заплатил?

- Хорошо, вернемся к контракту на мины, который вы заключили с Зубаком. Мины должны были идти из Юго-Восточной Азии. Но по контракту между МОУ и "Львовским арсеналом" мины должны были быть хорватскими, правильно?

- Да, но не обязательно.

- Как бы это объяснили МОУ?

- Я это объяснил на словах, я же его (Збитнева - ред.) предупредил до того, как платить WDG. Я сказал, будут оттуда. Это могут быть мины 2017-2018 годов. Но это одно и тоже.

- А Збитнев согласовывал это с Минобороны?

- Я не знаю. У него деньги были. Я не знаю, что он там и с кем согласовывал, как он вообще эти деньги получил, это не мое дело.

- А мины из Юго-Восточной Азии 2017-2018 годов изготовления были?

- До 2020, до 15 лет - это считаются абсолютно новые, они в хорошем хранении были. Я не имел права эти документы показывать никому. Но Звонко мне их показывал.

- В контракте между МОУ и "Львовским арсеналом" было указано, что мины должны быть 2021-2022 годов изготовления. Каким образом "Львовский арсенал" хотел привезти мины 2017-2018 годов, если их не могли принять, потому что не подходит год изготовления?

- Я вам так скажу - это мелочи. Это дополнительное соглашение. У нас было в контракте между SEVOTECH и "Львовским арсеналом", что если с заводом что-то произойдет, то мы ищем другие пути поставок и согласовываем их. Такой пункт в контракте у нас был, его никто не нарушал.

- Вернемся к контракту с Зубаком. Вы подписываете контракт, Зубак вам показывает, что есть мины и что дальше? Дальше вы перечисляете деньги?

- Да, по согласию. Я Збитневу сообщил на словах, что мы подписали контракт с WDG, а WDG с поставщиком напрямую. Это Юго-Восточная Азия, государственная компания, как у нас "Укроборонпром". Эти контракты у меня есть. И следователям, у которых будет допуск, я покажу.

Все, контракты подписаны, надо ждать. Однако 5 января звонит мне Матиас Зубак и говорит, что "Львовский арсенал" прислал письмо на WDG, где указал, что перечислил SEVOTECH две предоплаты и хотел бы увидеть, когда будет лицензия, и хочет со всеми встретиться. Зубак меня спросил, что это такое и с кем я имею дело. Вот тогда я понял, что имею дело непонятно с кем.

Затем он (Збитнев - ред.) начал писать сообщения Звонко Зубаку, где говорил, что имеет еще 20 млн и предлагал работать напрямую. Далее он начал писать пьяный посреди ночи моему директору. Я потом его (Збитнева - ред.) спрашивал, что он хочет, но он ничего не ответил.

Параллельно приезжает в Прагу бывший заместитель директора "Укроборонпрома" Максим Глущенко и вызывает на встречу Матиаса Зубака. На встречу Глущенко привез контракт между SEVOTECH и "Львовским арсеналом", выписки из контракта, импортную лицензию. Это все запрещено, это секретные документы. Он (Глущенко - ред.) заявил Матиасу Зубаку, что нужно SEVOTECH убрать из посредников и заключить напрямую договор с "Львовским арсеналом". Зубак ушел с этой встречи, позвонил мне и рассказал о ситуации.

Я позвонил Глущенко, чтобы спросить, что происходит. Он извинился и сказал, что не знал, что это я представляю SEVOTECH. После этого я перестал выдавать информацию Збитневу, только с Сахненко разговаривал.

- "Львовский арсенал" вам объяснял, что первая партия должна была быть поставлена еще в декабре и Минобороны уже начисляет им штрафные санкции?

- Он мне об этом говорил, но я отвечал, что это его проблемы, ведь он знал, что делает. Я предлагал ему подать в суд на МОУ, ведь это они не платили деньги три месяца

Прим.ред. Отметим, что МОУ взяло на себя финансовые обязательства только 10 ноября 2022 года, а 97% предоплаты на счет "Львовского арсенала" было перечислено уже 17 ноября 2022 года и только после получения лицензий.

- А почему МОУ не платило три месяца деньги? Они заключили контракт и среди требований, для того, чтобы отправить деньги, было наличие экспортной лицензии. Ждали пока получат лицензию, потом подписали дополнительное соглашение и в течение нескольких дней перечислили 97%.

- 2 ноября мы получили лицензию. Когда "Львовский арсенал" получил деньги я не знаю. Я бы на месте Лиева, если бы я был руководителем Департамента военно-технического сотрудничества, если бы со мной хотел поговорить контрагент, который заключает контракт с заводом-производителем, я бы с ним поговорил. Не морозился от него.

- На месте Лиева, если бы к вам пришел "Львовский арсенал", вы бы не стали проводить дополнительные проверки и ждать лицензию? Я думаю, что вы как человек, который точно знает, как работает рынок вооружения, захотели бы перестраховаться. МОУ все же выделило деньги.

- Этот контракт сорвало МОУ в лице Департамента. За этот контракт нужно было схватиться и быстро подписать его, сразу после инспекции атташе.

Прим.ред. Однако, согласно контракту между МОУ и "Львовским арсеналом", средства могли быть перечислены лишь после того, как будет получена экспортная лицензия, а не отчет атташе.

15 сентября мы (с "Львовским арсеналом" - ред.) договорились, что работаем. Они ("Львовский арсенал" - ред.) обещали, что в сентябре будут деньги. Я поехал в Хорватию и 15 сентября подписал контракт. Сказали бы мне, что еще нужна лицензия, дали бы мне 16 сентября контракт (между МОУ и "Львовским арсеналом" - ред.) и 1 октября получили бы лицензию уже. У нас были договоренности с лицензионным комитетом Словакии, все ждали. Я со всеми переговорил - всю логистику, сертификат конечного потребителя, лицензию, предоплату и сразу на завод. Но это МОУ же не сделало? Почему Министерство не подписало контракт 15 сентября, а подписало его только 11 ноября? Что еще можно было проверять и перепроверять?

- 11 октября МОУ подписало контракт с "Львовским арсеналом", в котором было указано, что они должны подписывать дополнительное соглашение после того, как получат экспортную лицензию.

- Я же не видел этот контракт.

- Но его точно видел "Львовский арсенал", потому что он его подписывал. Тут возникает много вопросов - вы говорите, что МОУ сорвало контракт, но 2 ноября SEVOTECH получил лицензию, передал ее Збитневу, который показал ее МОУ. После этого 10 ноября "Львовский арсенал" и Минобороны подписали дополнительное соглашение, согласно которому выделяют деньги, и 17 ноября было перечислено 97%.

- Смотрите, у нас контракт был подписан 15 сентября, а вы говорите, что они подписали дополнительное соглашение 17 ноября, то есть через 53 дня, правильно? Что завод должен делать 53 дня, почему он должен ждать?

- Вы знали, что на момент подписания контракта с "Львовским арсеналом" у них еще не было контракта с МОУ?

- Конечно не знал. Сахненко говорил, что все подписано, есть контракт с МОУ.

- К чему тогда здесь срыв контракта со стороны МОУ, если вас обманул "Львовский арсенал", когда сказал, что уже есть подписанный контракт с Минобороны?

- Объясняю почему. После проведения инспекции, атташе отправил отчет, который автоматически приходит в Минобороны к Лиеву. Я думаю, что Лиев получил документ и уже 15 сентября видел его. Это было основанием немедленно подписать контракт, немедленно выделить средства и немедленно проплатить эти 50%.

Прим.ред. Но, по контракту между МОУ и "Львовским арсеналом", средства могли быть перечислены лишь после того, как будет получена экспортная лицензия, а не отчет атташе.

- А как тогда быть с лицензией, которая была получена только 2 ноября?

- Надо было сначала подписать контракт, еще в сентябре, а не 11 октября. И там, как он (Лиев - ред.) сейчас рассказывает, что он группы какие-то создавал, сам себе алгоритмы нарисовал. Это его саботаж, вот и все. Это мое личное мнение.

- А Сахненко вам говорил, что от него требует МОУ?

- Я не знаю, я уже много там не могу вспомнить. У меня есть факты: 15 сентября был подписан контракт с заводом-производителем, 12 сентября (согласно документам, 13 сентября - ред.) был отчет атташе - это самый высокий документ, который подтверждает наличие товара, за который платят деньги.

- Но разве Минобороны не должно проверять контрагента и агента "Львовский арсенал"?

- Видимо, но если "Львовскому арсеналу" выдали импортную лицензию на завоз товара, то значит уже проверили.

- Збитнев как-то объяснил, почему не перечислял все средства?

- Он придумывает сейчас на ходу. Заплатил бы 40% предоплаты, то сейчас бы не было проблем. Такое ощущение будто это все было сделано умышленно, чтобы этот контракт не состоялся.

- С чьей стороны?

- Со стороны "Львовского арсенала". Теперь уже со стороны этой компании.

- Как Збитнев тогда аргументировал то, что держит деньги у себя и не перечисляет дальше?

- Нет, это были его проблемы. Я уже не спрашивал у него. Я сказал, что мы заключили контракт на 90 тысяч боеприпасов с одной стороны и на 10 тысяч с другой и спросил, все ли устраивает. Он сказал, что устраивает, нам этих 30% было достаточно. Звонко давал все авансы, он там сделал другие схемы, но я об этих схемах не знал. То есть товар до сих пор лежит, он за нами закреплен.

- Где?

- В той стране.

- То есть у Звонко Зубака денег тоже нет на счету, он их перечислил заводу?

- Конечно, он больше перечислил. Там есть на 100 тысяч боеприпасов.

- Возвращаемся к нашему контракту.

- После 5 января, когда Збитнев прислал письмо на WDG, я перестал с ним общаться. Затем в апреле (2023 года - ред.) мне звонит один человек и говорит, что в Прагу приезжает (народный депутат Сергей - ред.) Тарута и хочет со мной и Матиасом Зубаком (владелец хорватской WDG Promet, сын Звонко Зубака - ред.) пообщаться. И Збитнев должен был там быть. Приехали мы на встречу в офис на Вацлавской площади. На встрече был также Алексей Мельник, который показал доверенность, которую ему выписал "Львовский арсенал" еще 7 апреля 2023 года и заявил, что он теперь за все отвечает в компании. Я спросил у Збитнева, что происходит, на что он не ответил. Потом Мельник сорвался и начал кричать на Зубака. Матиас встал и ушел. Я конечно остался и он начал на меня кричать. Потом я спросил у Таруты, что это за комедия, но и он ничего не ответил.

- Еще есть уточнение по Зубаку. В одном из интервью он утверждал, что деньги, которые перечислил ему SEVOTECH, со счета украли.

- Нет, это украли не деньги SEVOTECH. По SEVOTECH там проблем нет. А касательно тех денег - там разбираются следственные органы Чехии и Хорватии.

- Хорошо, что было дальше?

- Далее 25 мая мы получаем лицензию на 10 тысяч мин и 6 июня 2023 года на 90 тысяч мин. То есть можно уже организовывать поставку из двух мест. Из Азии и из SEVOTECH. Я позвонил Сахненко и сообщил, что лицензии готовы, давайте вместе со Збитневым будем встречаться и решать, что делаем дальше. Для того, чтобы привезти 90 тысяч мин из Юго-Восточной Азии нужно за них заплатить. Мы уже даже договорились, что заплатим все деньги в порту, когда уже там будет товар, договорились, чтобы атташе тихо приехал все проконтролировал. На что Сахненко мне сообщает, что у них уже уголовное дело открыли против "Львовского арсенала", заблокировали счет и денег нет.

- Вы об этом узнаете только, когда уже все было готово?

- Конечно, я узнаю уже когда все готово. Получается WDG должно было выставить нам огромную неустойку за срыв контракта, однако не сделал этого.

- А почему вы не подавали иск в суд против "Львовского арсенала"?

- А какой смысл? Мы не будем иметь никакого эффекта, кроме нервов.

- А "Львовский арсенал" обращался в суд против вас?

- Нет, а какое с нашей стороны было нарушение?

- Мы проговорили, что 25 мая вы получили первую лицензию на 10 тысяч мин и в июне на 90 тысяч. Вы утверждаете, что просили Сахненко забирать боеприпасы. Но еще в начале марта МОУ обратилось в суд из-за того, что "Львовский арсенал" не поставляет им боеприпасы. Еще в марте в ответах "Львовского арсенала" на претензии МОУ было указано, что именно SEVOTECH не выполняет контракт и боеприпасы не поставляют только из-за проблем словацкой компании. То есть Сахненко вас не предупреждал об этом?

- Ежедневно "Львовский арсенал" писал по 5-7 писем, которые даже никто потом уже не читал. Я говорил Сахненко, что как только мы получим лицензии, можно забирать боеприпасы. Эти все письма и претензии - это мусор. Если есть проблемы, то обращайтесь в суд, но он прекрасно знал, что суд проиграет.

- Сахненко был заместителем Збитнева и точно с ним общался по всем вопросам. Как впоследствии стало известно, Збитнев еще в конце апреля - в мае стал агентом полиции. Сахненко не подозревал об этом или он от вас скрывал эту информацию?

- Сахненко рассказал мне такую историю, что в январе или феврале 2023 года со Збитневым был тяжелый разговор и ему сказали, что он должен заплатить эти 800 млн гривен (остаток из перечисленных от МОУ средств, которые остаются на счетах "Львовского арсенала" - ред.) за 152-е снаряды. Некий Саша Кабанец (об этом сказал Збитневу - ред.), который живет где-то в Европе, у которого есть какой-то генерал в Департаменте контрразведки СБУ. Это со слов Сахненко.

По словам опять же Сахненко уголовное производство Национальная полиция открыла из-за того, что Лиев нарушил какой-то один пункт инструкции, которую сам себе выдал в Департаменте, по которой подписываются контракты.

Прим.ред. Стоит отметить, что на самом деле уголовное производство было открыто не из-за нарушения, а по факту непоставки 100 тысяч мин.

Я Збитневу говорил, что надо подать в суд на Национальную полицию или написать заявление в ГБР. Но он испугался, потом я уже понял, что он навешал на себя аппаратуру правоохранителей и записывал все на встречах. Все мои разговоры записывал.

- Что было дальше, вы узнали, что "Львовский арсенал" не сможет заплатить деньги, средства арестованы?

- Дальше начинается самое интересное. Я снова поехал к Звонко Зубаку и объяснил, что денег не будет по этому контракту. Я очень извинялся и предложил, чтобы была чистая совесть, поставить хотя бы эти 30% мин. Мы согласовали следующее - на эти 30% мы снова подали новые документы на лицензии, чтобы товар уже пришел из Европы.

- А старые лицензии уже закончились?

- Нет, те лицензии были на мины из Юго-Восточной Азии.

- А другая?

- Другая была действительна, но на 10 тысяч мин, а нам нужно еще 20 тысяч. Действительно долго делали эту новую лицензию.

В начале октября (2023 года - ред.) начались уже какие-то действия со стороны украинских журналистов. Сначала я встретился с Инной Попович с Громадського, рассказал все как есть, но вышел какой-то искаженный репортаж. (Экс-заместителя министра обороны, который отвечал за работу Агентства оборонных закупок - ред.) Дениса Шарапова почему-то сюда притянули, хотя я ни о нем, ни о (министре обороны Алексее - ред.) Резникове вообще ничего не говорил, они здесь вообще ни при чем. Потом мы начали читать статьи в западной прессе о том, что я вместе с (украинским бизнесменом Владиславом - ред.) Клищаром украл 37 млн евро.

Однако 7 ноября 2023 года мы получаем лицензию, что мы можем первую партию боеприпасов вывозить

Прим.ред. Однако, на тот момент уже расследовалось уголовное производство и деньги Минобороны уже были арестованы на счетах "Львовского арсенала".

- С завода в Европе?

- Да. Я позвонил Збитневу и спросил, все ли у него нормально с логистами. Он заверил, что заплатил какой-то румынской фирме 100 тысяч. Я его попросил быстро, до нового года вывезти эту партию.

- Откуда и куда эта румынская фирма должна была привезти боеприпасы?

- С завода в Европе в Украину, через Братиславу. Я думаю, что в начале или в середине декабря первая партия должна была бы уже быть в Украине и дальше бы пошло все как по маслу.

- Сколько там выходило мин?

- Первая партия - это 7 тысяч, следующие - 3 тысячи и 18 тысяч мин. Однако потом стало известно, что Збитнев забрал деньги у логистической компании, а мне, как контрагенту, даже не сообщил. И в начале декабря, где-то уже 5 числа, он (Збитнев - ред.) мне сказал, что у него денег нет. Тут уже был конкретный саботаж со стороны Збитнева - почему он месяц молчал, что нет денег на транспортировку мин.

- Что было после того, как вы узнали, что у Збитнева денег нет?

- Я сказал своему директору на SEVOTECH, что мы будем свои деньги платить и перевозить мины. Однако 4 или 5 января Збитнев мне сообщил, что у него 31 декабря (2023 года - ред.) закончился контракт с МОУ и импортная лицензия. То есть товар везти некуда. Я сказал Збитневу, чтобы он решал что-то, продлевал контракт и лицензию, подписывал дополнительное соглашение.

Я не знаю, что он там делал, но мы с директором SEVOTECH решаем, что оплатим дорогу до Братиславы, а дальше что-то придумаем. А 27 января мне позвонила дочь и сообщила, что у нас дома обыски.

- В Украине?

- Да, в Украине. Культурные обыски. Потом начались эти разборки, подозрения, что мы украли 1,5 млрд гривен вместе с Лиевым. Потом суды (по избранию меры пресечения подозреваемым - ред.) начались. Я нашел номер телефона прокурора Михаила Юревича и позвонил ему с предложением пообщаться. Однако он отказался со мной разговаривать. Я смотрел частично эти суды. Прокурор там сказал, что компания SEVOTECH занимается поставками газированной воды и у нее нет никаких военных лицензий. А SEVOTECH - это компания, которая 30 лет на рынке вооружения.

- Давайте вернемся к боеприпасам, что было с ними дальше после 7 ноября?

- 30 января я написал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору, в Верховную Раду, НАБУ, ГБР, МОУ - во все органы. От имени компании SEVOTECH конечно.

Нам пришел ответ от Офиса президента Украины, где нам сообщили, что передали обращение в Офис генерального прокурора. С ОГП же нам сообщили, что передали обращение для приобщения к материалам уголовного производства.

19 февраля приехали в Братиславу первые три машины с боеприпасами. Я сообщил об этом послу Украины в Словакии Мирославу Кастрану. Затем я позвонил атташе и попросил встретиться. Мы с директором SEVOTECH встретились с ним, объяснили всю ситуацию, он попросил отправить еще раз документы. Мы отправили.

Но товар никто не принимает, мы привезли его на таможенный склад, времени у нас было 48 часов, потом мы снова перегрузили в другие машины. "Львовский арсенал" в это время еще прислал письмо, что он в одностороннем порядке разрывает контракт.

- Вы сказали, что эти мины из европейской страны. Кто-то проверял их качество, кроме Зубака? Атташе в европейской стране может проверить.

- В этой стране не может. Атташе сразу написал письмо своему руководству с просьбой провести проверку. Он сейчас ждет задание от руководства. Как только его получит - сразу поедет проверять.

- Что даст эта проверка?

- Эта проверка будет подтверждением того, что есть определенное количество боеприпасов и оно находится в Братиславе. Нужна импортная лицензия - этот товар сейчас некуда везти.

- Как можно завести эти боеприпасы в Украину, если контракт между "Львовским арсеналом" и МОУ закончился, а с SEVOTECH "Львовский арсенал" разорвал контракт?

- Я лично вижу два варианта решения этого вопроса. Как мне передают сигнал, что Министерство обороны сейчас думает, как это сделать. Один из вариантов - это продлить контракт между МОУ и "Львовским арсеналом", подписать дополнительное соглашение и подать в экспортный контроль документы, чтобы продлили импортную лицензию. Вопрос будет решен и хотя бы 30% мин будут поставлены в Украину.

- Вы уже понимали, что контракт между "Львовским арсеналом" и МОУ заканчивается. Однако все равно приняли решение искать боеприпасы и других странах. Почему?

- Мы же со Збитневым договорились, что мы на эти 30% средств поставим боеприпасы. Это была наша устная договоренность и мы начали делать документы.

- Но ведь устные договоренности на рынке вооружения разве работают?

- У нас есть действующий контракт. То, что его разорвал "Львовский арсенал", не означает, что его разорвал SEVOTECH. Обязательства по контракту никто не отменял. Если бы не нужна была импортная лицензия, мы бы привезли их в Украину.

- Вы сейчас общаетесь со Збитневым?

- Он не отвечает на звонки, я пытался ему звонить.

- Почему вы раньше в интервью не рассказывали, что боеприпасы есть?

- Я рассказывал, но меня не слушали.

- А вам вручили подозрение?

- Я его в глаза не видел. У меня никаких подозрений нет.

Прим.ред. В то же время, правоохранители утверждают, что Хорошаеву было объявлено подозрение.

- А следователь вас допрашивал по этому уголовному производству?

- Нет, меня никто не допрашивал. Никто не общался ни со мной, ни с моим директором.

- Следствие утверждает, что именно вы вместе с Лиевым организовали преступную группировку, из-за действий которой сейчас не поставлены боеприпасы. Как вы это прокомментируете?

- Я с Лиевым ничего не организовывал и в глаза его не видел. Я готов на любой полиграф. Я рассказал всю правду и если на нашу фирму будут какие-то запросы от следствия - мы все документы предоставим. Мы прошли все проверки - в Чехии, Словакии, Хорватии, а именно: финмониторинг, проверку контрразведок Словакии и Хорватии, налоговой полиции, налоговые инспекции - у нас все нормально, никто ничего не украл.

- Я правильно понимаю, что, по вашему мнению, сейчас, чтобы Украина получила боеприпасы, нужно исключительно политическое решение?

- Кто-то должен взять на себя ответственность. Причем не уголовную, а просто сказать - давайте продлим контракт с "Львовским арсеналом".

- А что будет, если никто не возьмет эту ответственность на себя? Не могут же фуры вечно кататься по Европе?

- Будет большой скандал. Мы привезем фуры к посольству, вызовем полицию, пригласим прессу и выгрузим там мины.

Редакция УНН обратилась с запросами на интервью к другим фигурантам уголовного производства.