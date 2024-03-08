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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
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07.03.24  •  109130 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

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МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130501 просмотра

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06.03.24  •  135726 просмотра

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7 марта 2024, 10:12  •  143292 просмотра
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Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  172448 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

В январе 2024 года правоохранители провели обыски по делу контракта со "Львовским арсеналом" и объявили пять подозрений. УНН пообщался с фигурантом дела - Хорошаевым

политика •   •  30553 просмотра
Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Умеров и Сырский обсудили потребности Сил обороны с министром обороны Греции

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины обсудили насущные потребности украинской армии, в частности в артиллерии и боеприпасах, с Министром обороны Греции Никосом Дендиасом во время важного телефонного разговора.

Война •   •  7345 просмотра
Умеров и Сырский обсудили потребности Сил обороны с министром обороны Греции

В МИД заявили, что Zara, Massimo Dutti и Bershka возвращаются в Украину

Самые популярные модные бренды, такие как Zara, Massimo Dutti и Bershka, возобновляют свою деятельность в Украине после временного закрытия из-за российского вторжения, что является еще одним шагом в возвращении крупных международных компаний в страну.

Общество •   •  8602 просмотра
В МИД заявили, что Zara, Massimo Dutti и Bershka возвращаются в Украину

"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

Украинские Воздушные Силы обнаружили и нацелили российские самолеты на расстоянии более 150 км. Сегодня проверяется результат боевой работы.

Война •   •  19541 просмотра
"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС

Сейм Польши принял резолюцию по санкциям на агропродукцию из рф и белоруссии

Польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал Европейскую комиссию ввести санкции на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Новости Мира •   •  16570 просмотра
Сейм Польши принял резолюцию по санкциям на агропродукцию из рф и белоруссии

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал мир поддержать Украину в войне против России во время своего визита в Киев, где он объявил о пакете помощи Украине на сумму 125 миллионов фунтов стерлингов, включая более 10 000 беспилотников.

Война •   •  19688 просмотра
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины

Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Специальный представитель Китая по вопросам Евразии Лу Хуэй посетил Украину, проведя с украинскими чиновниками откровенные и дружеские переговоры об украинско-китайских отношениях.

политика •   •  19762 просмотра
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину

Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец

Во время встречи с китайской правительственной делегацией Лубинец заявил, что Китай может помочь Украине вернуть депортированных россией украинцев из-за своего влияния на РФ.

Война •   •  20140 просмотра
Китай может помочь в возвращении депортированных рф украинцев - Лубинец

Совершал над пациентами под медпрепаратами действия сексуального характера: врачу из Закарпатья сообщено о подозрении

Врача в Закарпатской области подозревают в том, что он давал пациентам успокоительные препараты и совершал над ними действия сексуального характера, пока они были без сознания, снимая все это на телефон.

Криминал и ЧП •   •  16557 просмотра
Совершал над пациентами под медпрепаратами действия сексуального характера: врачу из Закарпатья сообщено о подозрении

НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 млн гривен: кому еще выписал штрафы регулятор

В феврале Национальный банк Украины оштрафовал АО "Укрпочта" на более 17 млн грн и наложил штрафные санкции на 3 банка и 13 небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 27 млн грн за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства.

Экономика •   •  15493 просмотра
НБУ оштрафовал Укрпочту на 17 млн гривен: кому еще выписал штрафы регулятор