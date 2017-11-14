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ФГВФЛ vs WOG: кто завинил перед клиентами банка "Форум"?

ФГВФЛ vs WOG: кто завинил перед клиентами банка "Форум"?

Киев  •  УНН

 • 15608 просмотра

Истории лопнувших банков и обманутых вкладчиков последние два-три года не сходят со страниц СМИ. Поскольку Нацбанк практически одним махом стер с лица украинской земли около 90 банков, нарекания на отсутствие выплат их клиентам кажутся логичными. Как правило, оставшиеся у разбитого корыта винят в этом себя, банк и государство в лице Фонда гарантирования вкладов, который если и выплачивает клиентам их кровные, то делает это очень медленно и далеко не в полном объеме.

В случае с небезызвестным банком "Форум", ФГВФЛ из разряда вечно обвиняемого похоже, решил сам назвать "виновного" в том, что не все клиенты банка сегодня получили выплаты по своим вкладам и депозитам.

И так в ФГВФЛ заявили, что причина всех бед - группа компаний WOG, которая имела в "Форуме" кредитов на более, чем 1 млрд грн, а сегодня якобы по ним не желает платить. Такое мнение в личном блоге высказала замдиректора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут. По ее словам топливные бизнесмены всячески пытаются отсрочить погашение своих долгов, что фактически не дает возможности ФГВФЛ в полном объеме рассчитаться с клиентами "Форума".

Так ли все на самом деле, УНН поинтересовался непосредственно у компании WOG.

Кредитные обязательства

В ответ на запрос редакции, в WOG завили, что обвинения Фонда в их адрес (об отказе платить по кредитам) не выдерживают критики.

"Позицию Фонда где-то можно понять - они пытаются найти крайнего в той ситуации, где, по сути, как представитель государства, являются единственными ответчиками. Однако, на WOG им не удастся повесить ярлыки, а тем более обвинить в нежелании платить. У нас очень сильная правовая позиция, и они это понимают. Видимо именно поэтому и прибегают к использованию медиа, чтобы как-то оправдать себя в глазах клиентов "Форума" – прокомментировали в пресс-службе.

В WOG пояснили, что действительно имеют в "Форуме" кредитов, но их сума составляет куда меньше, чем заявленный С. Рекрут 1,1 млрд грн. На самом деле речь о кредите для ООО "Золотек" в 515 млн грн и ООО "Импекс" в 157 млн грн.

"Более 30 млн грн нами уже выплачено", - уточнили в компании.

В WOG подчеркнули, что совершенно не обязаны сегодня выплачивать все свои кредиты одним платежом, как того требует Фонд.

"Когда мы брали кредит, то на что рассчитывали: у нас был четко структурированный кредитный портфель и конкретно прописанные сроки погашения обязательств. И эти сроки не истекали ни в прошлом, ни в этом, ни в следующем году. Более того, когда оформлялись кредиты, то курс доллара был равен 7,9 грн. Тот факт, что НБУ решит лопнуть "Форум" предсказать никто не мог. Следовательно, WOG в этой ситуации такая же потерпевшая сторона, как и другие клиенты, вкладчики", - отметили в пресс-службе.

В компании подтвердили слова С.Рекрут о том, что суды, взвесив все "за" и "против", узаконили 5-летние рассрочки по двум их кредитам. И в этом случае ФГВФЛ получит всю сумму задолженности, а не частичную сумму долга.

Судьба залоговых АЗС

Также, в компании рассказали о попытках Фонда гарантирования вкладов выставить на продажу право требования по кредитам включая право требования на залоговое имущество. Речь о нескольких заправках сети WOG.

"Фонд предпринял действия для дальнейшей реализации наших АЗК. Однако, эти действия ФГВФЛ судом были признаны незаконными.

Во-первых, мы ничего не нарушили, чтобы пытаться переоформить наши активы: все свои кредитные обязательства перед банком WOG выполняет в строгом соответствии с графиками платежей. Ежемесячно компания погашает сумму 1 760 000 млн. грн. И никаких претензий к нам здесь быть не может.

Во-вторых, не будь наших платежей, сотни и тысячи клиентов "Форума" не получили бы возврата своих денег.

В-третьих, попытки со стороны Фонда заставить нас выплатить разово всю сумму задолженности не имеют под собой никаких законных оснований и могут повлечь за собой очень негативные последствия для компании", - обосновали в компании.

Ликвидация "Форума"

В Фонде госимущества пугают, что если до конца срока ликвидации банка "Форум", компания WOG не выплатит свои кредиты - то они и вовсе не будут погашены. Вкладчики, таким образом, не смогут более рассчитывать на возврат своих средств вообще.

"Фонд гарантирования не может, да и законодательство не позволит, оставлять невзысканные долги по истечении срока ликвидации банка.

Но, видимо, судей не волнует тот факт, что компания с легкостью избавится от долгов, а государство, которое потратило более 2,8 млрд гривен на компенсацию вкладчикам банка "Форум", не получит практически ничего. Ни с чем останутся и те, кто рассчитывал получить обратно свои вклады сверх гарантированных государством 200 тыс. гривен", - сообщила С.Рекрут.

Однако, в компании WOG опровергли и это.

"В нашем законодательстве предусмотрена процедура контроля возврата кредитов в случае ликвидации банковского учреждения. Для этих целей создается специализированая структура. Фонду об этом прекрасно известно. Таким образом формальная ликвидация "Форума" никак не отразиться на выполнении наших обязательств. Ровно как мы это делаем сегодня, так мы и продолжим погашать задолженность до 2020 года по одному кредиту и до 2021 года по второму кредиту", - уточнили в пресс-службе.

Заинтересованность

Подводя итог, в WOG "обмолвились", что попытки их дискредитации по части кредитных обязательств продолжаются уже не первый месяц. И возможно, это связано с "желанием определенных лиц с помощью Фонда задешево получить в управление активы компании".

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