ФГВФО vs WOG: хто завинив перед клієнтами банку "Форум"?

У випадку з відомим банком "Форум", ФГВФО з розряду вічно обвинуваченого схоже, вирішив сам назвати "винного" в тому, що не всі клієнти банку сьогодні отримали виплати за своїми вкладами і депозитами.

І так в ФГВФО заявили, що причина всіх бід - група компаній WOG, яка мала в "Форумі" кредитів на більш, ніж 1 млрд грн, а сьогодні нібито по ним не бажає платити. Таку думку в особистому блозі висловила заступник директора-розпорядника Фонду Світлана Рекрут. За її словами паливні бізнесмени всіляко намагаються відстрочити погашення своїх боргів, що фактично не дає можливості ФГВФО в повному обсязі розрахуватися з клієнтами "Форуму".

Так чи все насправді, УНН поцікавився безпосередньо у компанії WOG.

Кредитні зобов'язання

У відповідь на запит редакції, в WOG завили, що звинувачення Фонду на їх адресу (про відмову платити по кредитах) не витримують критики.

"Позицію Фонду десь можна зрозуміти - вони намагаються знайти крайнього в тій ситуації, де, по суті, як представник держави, є єдиними відповідачами. Однак, на WOG їм не вдасться повісити ярлики, а тим більше звинуватити в небажанні платити. У нас дуже сильна правова позиція, і вони це розуміють. Мабуть саме тому і вдаються до використання медіа, щоб якось виправдати себе в очах клієнтів "Форуму" - прокоментували в прес-службі.

У WOG пояснили, що дійсно мають в "Форумі" кредитів, але їх сума становить куди менше, ніж заявлений С.Рекрут 1,1 млрд грн. Насправді мова про кредит для ТОВ "Золотек" в 515 млн грн і ТОВ "Імпекс" в 157 млн ​​грн.

"Більш 30 млн грн нами вже виплачено", - уточнили в компанії.

У WOG підкреслили, що зовсім не зобов'язані сьогодні виплачувати всі свої кредити одним платежем, як того вимагає Фонд.

"Коли ми брали кредит, то на щось розраховували: у нас був чітко структурований кредитний портфель і конкретно прописані терміни погашення зобов'язань. І ці терміни не спливали ні в минулому, ні в цьому, ні в наступному році. Більш того, коли оформлялися кредити, то курс долара дорівнював 7,9 грн. Той факт, що НБУ вирішить лопнути "Форум" передбачити ніхто не міг. Отже, WOG в цій ситуації така ж потерпіла сторона, як і інші клієнти, вкладники", - відзначили в прес-службі.

У компанії підтвердили слова С.Рекрут про те, що суди, зваживши всі "за" і "проти", узаконили 5-річні розстрочки за двома їх кредитами. І в цьому випадку ФГВФО отримає всю суму заборгованості, а не часткову суму боргу.

Доля заставних АЗС

Також, в компанії розповіли про спроби Фонду гарантування вкладів виставити на продаж право вимоги по кредитах включаючи право вимоги на заставне майно. Ідеться про кілька заправок мережі WOG.

"Фонд вчинив дії для подальшої реалізації наших АЗК. Однак, ці дії ФГВФО судом були визнані незаконними.

По-перше, ми нічого не порушили, щоб намагатися переоформити наші активи: всі свої кредитні зобов'язання перед банком WOG виконує в строгій відповідності з графіками платежів. Щомісяця компанія погашає суму 1 760 000 млн грн. І ніяких претензій до нас тут бути не може.

По-друге, не будь наших платежів, сотні і тисячі клієнтів "Форуму" не отримали б повернення своїх грошей.

По-третє, спроби з боку Фонду змусити нас виплатити разово всю суму заборгованості не мають під собою жодних законних підстав і можуть спричинити за собою дуже негативні наслідки для компанії", - обґрунтували в компанії.

Ліквідація "Форуму"

У Фонді держмайна лякають, що якщо до кінця терміну ліквідації банку "Форум", компанія WOG не виплатить свої кредити - то вони і зовсім не будуть погашені. Вкладники, таким чином, не зможуть більше розраховувати на повернення своїх коштів взагалі.

"Фонд гарантування не може, та й законодавство не дозволить, залишати нестягнутими борги після закінчення терміну ліквідації банку.

Але, мабуть, суддів не хвилює той факт, що компанія з легкістю позбудеться боргів, а держава, яка витратила більше 2,8 млрд гривень на компенсацію вкладникам банку "Форум", не отримає практично нічого. Ні з чим залишаться і ті, хто розраховував отримати назад свої вклади понад гарантованих державою 200 тис. гривень", - повідомила С.Рекрут.

Однак, в компанії WOG спростували і це.

"У нашому законодавстві передбачена процедура контролю повернення кредитів в разі ліквідації банківської установи. З цією метою створюється спеціалізована структура. Фонду про це прекрасно відомо. Таким чином формальна ліквідація "Форуму" ніяк не відобразиться на виконанні наших зобов'язань. Рівне як ми це робимо сьогодні, так ми і продовжимо погашати заборгованість до 2020 року по одному кредиту і до 2021 року по другому кредиту", - уточнили в прес-службі.

Зацікавленість

Підводячи підсумок, в WOG "обмовилися", що спроби їх дискредитації по частині кредитних зобов'язань тривають вже не перший місяць. І можливо, це пов'язано з "бажанням певних осіб за допомогою Фонду задешево отримати в управління активи компанії".