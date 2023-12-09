Фехтовальщица Ольга Харлан завоевала "серебро" на этапе Гран-при в Орлеане
Киев • УНН
На пути к финальному поединку Ольга победила трех соперниц
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан из Украины завоевала серебро на этапе Гран-при в Орлеане во Франции. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, передает УНН.
Детали
В финале поединка украинка проиграла француженке Манон Брюне со счетом 12:15.
Для Харлан это третья серебряная медаль на Гран-при и 28-я в целом за карьеру.
На пути к финалу она одолела итальянку Кьяру Мормиле (15-7), корейку Чон Ха-Юн (15-13) и француженку Сесилию Бердер (15-11).
Отметим, что она единственная, кто сумел на этих соревнованиях составить конкуренцию хозяйкам дорожки, компанию на пьедестале ей составили три представительницы Франции
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Фехтовальщица Ольга Харлан завоевала "серебро" на этапе Гран-при в Орлеане
На пути к финальному поединку Ольга победила трех соперниц.
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