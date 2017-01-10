Facebook запустит рекламу внутри видео
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Социальная сеть Facebook тестирует проигрывания рекламы "внутри ролика". Объявления будут появляться после того, как видео запустили, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Вероятно, объявления сначала появятся на Facebook в видео от профессиональных "Паблишер", сообщил один из аналитиков.
На сегодня социальная сеть позволяет проигрывания объявлений перед началом видео.
"Паблишер" получать 55% дохода от продажи рекламы в центре ролика, сообщает сайт о технологиях Recode.
В Facebook от комментариев отказались.
"Рекламодатели чрезвычайно заинтересованы в видео-рекламе", - отметила аналитик Элени Мароули с IHS Markit.
По ее словам, если "Facebook хочет получать деньги от рекламы, ему надо инвестировать больше средств в развитие видео".
Э.Мароули сообщила BBC, что такой тип объявлений будет мешать пользователям, которые просматривают видео на Facebook. Но она отметила, что социальной сети стоит самой решить, будут ли "вставки" короче, чем типичная ТВ-реклама.
В любом случае, добавила Э.Мароули, Facebook стремится увеличить доходы, которые он может получать от видеоконтента.