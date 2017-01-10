Facebook запустить рекламу всередині відео
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Соціальна мережа Facebook тестує програвання реклами "всередині ролика". Оголошення з'являтиметься після того, як відео запустили, передає УНН із посиланням на ВВС.
Ймовірно, оголошення спочатку з'являться на Facebook у відео від професійних "паблішерів", повідомив один із аналітиків.
На сьогодні соціальна мережа дозволяє програвання оголошень перед початком відео.
"Паблішери" отримуватимуть 55% доходу від продажу реклами посередині ролика, повідомляє сайт про технології Recode.
У Facebook від коментарів відмовилися.
"Рекламодавці надзвичайно зацікавлені у відео-рекламі," - зазначила аналітик Елені Мароулі з IHS Markit.
За його словами, якщо "Facebook хоче отримувати гроші від реклами, йому треба інвестувати більше коштів у розвиток відео".
Е.Мароулі повідомила BBC, що такий тип оголошень заважатиме користувачам, які переглядають відео на Facebook. Але вона зазначила, що соціальній мережі варто самій вирішити, чи будуть "вставки" коротшими, аніж типова ТВ-реклама.
У будь-якому разі, додала пані Мароулі, Facebook прагне збільшити доходи, які він може отримувати від відеоконтенту.