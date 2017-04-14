Facebook обнаружил 30 тыс. фейковых аккаунтов во Франции перед выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В компании Facebook в рамках глобальных усилий против дезинформации, заявили о 30 тыс. фейковых аккаунтов, связанных с Францией накануне президентских выборов в стране, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Компания сообщила, что они пытаются "снизить распространение материалов, которые возникли из-за недостоверной деятельность, включая спам, дезинформацию, или другой мошеннический контент, которым часто делятся на фейковых аккаунтах".
По их словам, эти усилия "позволили принять меры" против французских аккаунтов, которые были с наибольшим трафиком.
Facebook и французские СМИ также проводят программы по проверке фактов для борьбы с теми, кто вводит в заблуждение своей информацией, особенно вокруг президентской кампании.
Европейские власти также нажали на Facebook и Twitter, чтобы те удалили экстремистскую пропаганду или другие сообщения, призывающие к разжиганию ненависти или нарушают другие европейские законы.
Как сообщал УНН, 31 марта неизвестные хакеры получили доступ к официальной странице президента Франции Франсуа Олланда и разместили на странице приглашение на "вечеринку по случаю отставки".