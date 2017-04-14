Facebook обнаружил 30 тыс. фейковых аккаунтов во Франции перед выборами

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44562 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103432 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158902 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117506 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117171 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112939 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104553 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154190 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Facebook обнаружил 30 тыс. фейковых аккаунтов во Франции перед выборами

Facebook обнаружил 30 тыс. фейковых аккаунтов во Франции перед выборами

Киев  •  УНН

 • 9146 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В компании Facebook в рамках глобальных усилий против дезинформации, заявили о 30 тыс. фейковых аккаунтов, связанных с Францией накануне президентских выборов в стране, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Компания сообщила, что они пытаются "снизить распространение материалов, которые возникли из-за недостоверной деятельность, включая спам, дезинформацию, или другой мошеннический контент, которым часто делятся на фейковых аккаунтах".

По их словам, эти усилия "позволили принять меры" против французских аккаунтов, которые были с наибольшим трафиком.

Facebook и французские СМИ также проводят программы по проверке фактов для борьбы с теми, кто вводит в заблуждение своей информацией, особенно вокруг президентской кампании.

Европейские власти также нажали на Facebook и Twitter, чтобы те удалили экстремистскую пропаганду или другие сообщения, призывающие к разжиганию ненависти или нарушают другие европейские законы.

Как сообщал УНН, 31 марта неизвестные хакеры получили доступ к официальной странице президента Франции Франсуа Олланда и разместили на странице приглашение на "вечеринку по случаю отставки".

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