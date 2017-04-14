Facebook виявив 30 тис. фейкових акаунтів у Франції перед виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У компанії Facebook в рамках глобальних зусиль проти дезінформації, заявили про 30 тисяч фейкових акаунтів, пов'язаних з Францією напередодні президентських виборів в країні, передає УНН з посиланням на Reuters.
Компанія повідомила, що вони намагаються "зменшити поширення матеріалів, які виникли через недостовірну діяльність, включаючи спам, дезінформацію, або інший шахрайський контент, яким часто діляться на фейкових акаунтах".
За їх словами, ці зусилля "дозволили вжити заходів" проти французьких акаунтів, які були з найбільшим трафіком.
Facebook і французькі ЗМІ також проводять програми з перевірки фактів для боротьби з тими, хто вводить в оману своєю інформацією, особливо навколо президентської кампанії.
Європейська влада також натиснула на Facebook і Twitter, щоб ті видалити екстремістську пропаганду або інші повідомлення, які закликають до розпалювання ненависті або порушують інші європейські закони.
Як повідомляв УНН, 31 березня невідомі хакери отримали доступ до офіційній сторінці президента Франції Франсуа Олланда і розмістили на сторінці запрошення на “вечірку з нагоди відставки”.