Facebook сообщил об удалении страниц, связанных с родными президента Бразилии

Он уточнил, что “удалены 35 аккаунтов в Facebook, 14 страниц, одна группа и 38 учетных записей в Instagram. Все они были объединены в сеть, которая частично работала в автоматизированном режиме и была ориентирована на аудиторию в Бразилии”.

В Facebook заявили, что выявили связи между данной сетью и Социал-либеральной партией, а также подчиненными Болсонару и двух его сыновей — Флавиу и Эдуарду. Операторы сети пытались скрыть свою личность и выдать себя за журналистов ряда СМИ. Они распространяли материалы, касающиеся местных новостей, внутренней политики, выборов, критиковали политических оппонентов и СМИ. Кроме того, они публиковали материалы, касающиеся пандемии нового коронавируса. Часть страниц была заблокирована за разжигание ненависти и распространение заведомо ложной информации.

Как заявил Глейхер в интервью агентству Reuters, у Facebook нет доказательств того, что Болсонару и его сыновья непосредственно управляли учетными записями. Согласно оценкам Facebook, у указанных страниц в Facebook было более 880 тыс. подписчиков, а у страниц в Instagram — более 900 тыс.

Кроме того, в апреле были удалены десятки страниц, связанных с Канадой, США, Украиной и Эквадором. Они были ориентированы на аудиторию в этих и других странах.

@DFRLab's report on our takedown from Brazil with links to individuals associated with the Social Liberal Party and some employees of the offices of Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flavio Bolsonaro and Jair Bolsonaro: https://t.co/GefMrQaiM0

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) July 8, 2020