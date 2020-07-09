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Facebook повідомив про видалення сторінок, пов'язаних з ріднею президента Бразилії

Facebook повідомив про видалення сторінок, пов'язаних з ріднею президента Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Фахівці американської корпорації Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, припинили роботу десятків сторінок і облікових записів, які були пов’язані з підлеглими президента Бразилії Жаіра Болсонару. Про це йдеться в заяві глави відділу компанії з кібербезпеки Натаніеля Глейхера, опублікованій в середу, пише УНН.

Він уточнив, що “видалені 35 акаунтів в Facebook, 14 сторінок, одна група і 38 облікових записів в Instagram. Всі вони були об’єднані в мережу, яка частково працювала в автоматизованому режимі і була орієнтована на аудиторію в Бразилії”.

У Facebook заявили, що виявили зв’язок між даною мережею і Соціал-ліберальною партією, а також підлеглими Болсонару і двох його синів — Флавіу і Едуарду. Оператори мережі намагалися приховати свою особистість і видати себе за журналістів ряду ЗМІ. Вони поширювали матеріали, що стосуються місцевих новин, внутрішньої політики, виборів, критикували політичних опонентів і ЗМІ. Крім того, вони публікували матеріали, що стосуються пандемії нового коронавірусу. Частина сторінок була заблокована за розпалювання ненависті і поширення завідомо неправдивої інформації.

Як заявив Глейхер в інтерв’ю агентству Reuters, у Facebook немає доказів того, що Болсонару і його сини безпосередньо керували обліковими записами. Згідно з оцінками Facebook, у зазначених сторінок в Facebook було більше 880 тис. підписників, а у сторінок в Instagram — понад 900 тис.

Крім того, в квітні були видалені десятки сторінок, пов’язаних з Канадою, США, України та Еквадором. Вони були орієнтовані на аудиторію в цих та інших країнах.

@DFRLab ’s report on our takedown from Brazil with links to individuals associated with the Social Liberal Party and some employees of the offices of Anderson Moraes , Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flavio Bolsonaro and Jair Bolsonaro: https://t.co/ GefMrQaiM0

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) July 8, 2020

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