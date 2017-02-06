Ф.Могерини: главы МИД ЕС призывают к деэскалации на Донбассе

"Мы сегодня начнем с ситуации в Украине, где за последние дни ситуация значительно ухудшилась. Я говорила об этом с министром Лавровым (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) в пятницу, когда звонила ему. Мы обращаемся с министрами с призывом к деэскалации насилия на востоке Украины, также я буду продолжать политику непризнания аннексии Крыма и также я буду поддерживать полную имплементацию минских соглашений, "нормандский формат", работу ОБСЕ. И кроме того я буду поддерживать реформы, потому что мы хотим экономического и социального улучшения в стране , поэтому это является очень важной частью нашей работы ", - сказала она.

Как сообщал УНН, главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече 6 февраля в Брюсселе обсудят ситуацию и ход реформ в Украине .