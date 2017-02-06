Ф.Могеріні: голови МЗС ЄС закликають до деескалації на Донбасі

"Ми сьогодні розпочнемо з ситуації в Україні, де за останні дні ситуація значно погіршилась. Я говорила про це з міністром Лавровим (голова МЗС РФ Сергій Лавров - ред.) в п’ятницю, коли дзвонила йому. Ми звертаємося з міністрами із закликом до деескалації насильства на сході України, також я буду продовжувати політику невизнання анексії Криму і також я буду підтримувати повну імплементацію мінських угод, "нормандський формат", роботу ОБСЄ. І крім того я буду підтримувати реформи, тому що ми хочемо економічно-соціального покращення в країні, тому це є дуже важливою частиною нашої роботи", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, голови МЗС країн-членів Євросоюзу на зустрічі 6 лютого в Брюсселі обговорять ситуацію і хід реформ в Україні.