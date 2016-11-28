Ф.Фийон стал кандидатом на пост президента от правоцентристской партии "Республиканцы"

В итоге воскресного голосования в лагере правоцентристов преимущество получил Ф. Фийон. Бывший президент Франции Николя Саркози, который участвовал на раннем этапе в избирательном марафоне, поздравил его с победой. Он призвал "республиканцев" объединиться вокруг отныне единого кандидата партии. Поддержку победителю обещал и Ален Жюппе, который признал в своем заявлении результаты выборов.

"Франция желает правды, Франция желает дел", - сказал Ф. Фийон в воскресенье вечером в своем первом выступлении в качестве кандидата партии на предстоящих президентских выборах.

Он заявил, что "протягивает руку всем, кто хотел бы служить стране". "Эта кампания породила надежду", - подчеркнул он.

Напомним, что победитель праймериз от партии "Республиканцы" сойдется весной во втором туре президентских выборов в поединке с главой "Национального фронта" Марин Ле Пен.