Ф.Фійон став кандидатом на пост президента від правоцентристської партії "Республіканці"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Франсуа Фійон став кандидатом правоцентристської партії “Республіканці” на майбутніх в 2017 році у Франції президентських виборах. У проведеному другому турі праймеріз він отримав 67% голосів, випередивши більш ніж на 30% свого суперника — мера Бордо Алена Жюппе, передає УНН з посиланням на BFM-TV.
У підсумку недільного голосування в таборі правоцентристів перевагу здобув Ф.Фійон. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який брав участь на ранньому етапі у виборчому марафоні, привітав його з перемогою. Він закликав “республіканців” об’єднатися навколо відтепер єдиного кандидата партії. Підтримку переможцю обіцяв і Ален Жюппе, який визнав у своїй заяві результати виборів.
“Франція бажає правди, Франція бажає справ,” — сказав Ф.Фійон в неділю ввечері в своєму першому виступі в ролі кандидата партії на майбутніх президентських виборах.
Він заявив, що “простягає руку всім, хто хотів би служити країні”. “Ця кампанія породила надію,” — підкреслив він.
Нагадаємо, що переможець праймеріз від партії “Республіканці” зійдеться навесні у другому турі президентських виборів у двобої з очільницею “Національного фронту” Марін Ле Пен.