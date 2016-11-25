Эвакуированным из-за пожара жителям Хайфы разрешили вернуться в свои дома
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Израильская полиция позволила вернуться в свои дома десяткам тысяч жителей Хайфы, которые были эвакуированы накануне из-за пожара, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Всем жителям Хайфы разрешено вернуться в свои дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, полицейские предупредили, что в некоторых кварталах еще не завершены работы по восстановлению энергоснабжения, и пообещали продолжить патрулировать улицы в усиленном режиме, чтобы иметь возможность оперативно откликаться на нужды горожан.
Как сообщал УНН, около 50 тысяч человек эвакуированы в Хайфе из-за пожаров.
Напомним, два украинских самолета вылетели в Израиль для оказания помощи в тушении пожаров.