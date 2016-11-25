Евакуйованим через пожежу жителям Хайфи дозволили повернутися в свої будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Ізраїльська поліція дозволила повернутися в свої будинки десяткам тисяч жителів Хайфи, які були евакуйовані напередодні через пожежі, повідомляє УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Усім жителям Хайфи дозволено повернутися в свої будинки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, поліцейські попередили, що в деяких кварталах ще не завершені роботи з відновлення енергопостачання, і пообіцяли продовжити патрулювати вулиці в посиленому режимі, щоб мати можливість оперативно відгукуватися на потреби містян.
Як повідомляв УНН, близько 50 тисяч людей евакуйовано у Хайфі через пожежі.
Нагадаємо, два українські літаки вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги у гасінні пожеж.