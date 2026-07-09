"Эта ракета никуда не попадет": главный конструктор Fire Point рассказал, почему у "Орешника" проблемы с точностью

Денис Штилерман

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" имеет крайне низкую точность, она попадает за десятки километров от цели. Об этом в интервью LIGA.net рассказал сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман, сообщает УНН.

Штилерман считает, что к ударам этим оружием стоит относиться спокойнее, ведь в "Орешнике" установлен некачественный гироскоп (прибор, который помогает ракете определять своё положение в пространстве и удерживать или корректировать направление полёта).

"Мы видели, какой там гироскоп стоит. Мне было бы стыдно этот гироскоп в свою ракету куда-то поставить, потому что было понятно, что эта ракета никогда никуда не попадёт", – добавил конструктор.

Он напомнил, что оккупанты запустили два "Орешника" по Киеву. В результате одна ракета упала вблизи временно оккупированного Донецка, а вторая – попала в гаражи в Белой Церкви.

"О какой точности мы можем говорить", – отметил Штилерман, добавив, что эта ракета может быть носителем термоядерной боевой части.

"Ну да, взорвётся что-то на расстоянии 90 км от цели. И что будет с целью? Ничего не будет", – сказал сооснователь Fire Point.

Добавим

27 июня ракеты FP-5 Flamingo производства Fire Point поразили завод "Титан-Баррикады" в Волгограде. Это предприятие специализируется на производстве пусковых установок, артиллерийских систем и компонентов для ракетных комплексов, в частности "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М". Также в СМИ была информация о возможном участии производства в программе "Орешник".

До этого, 20 февраля, также с применением Flamingo был поражён "Воткинский завод" в Удмуртии. Завод занимается изготовлением ракетных двигателей для ракет "Искандер" и межконтинентальных баллистических ракет (в частности ракеты "Орешник"). Ударом были повреждены производственные цехи.