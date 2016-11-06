Эрдоган обвинил Европу в "пособничестве терроризму" через поддержку курдов

"Несмотря на то, что они объявили РПК террористической организацией, это понятно (...) Мы видим, как РПК может действовать так свободно и комфортно в Европе", - заявил Р. Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что его "не волнует", если в Европе его называют "диктатором или кем-то другим".

"В одно ухо влетает, из-за другого вылетает. Важно то, как мой народ называет меня", - сказал Р. Эрдоган.

Напомним, Турция угрожает ЕС разорвать соглашение о беженцах до конца 2016 года .