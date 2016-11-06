Эрдоган обвинил Европу в "пособничестве терроризму" через поддержку курдов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 6 ноября, обвинил Европу в "пособничестве терроризму" через якобы поддержку "Рабочей партии Курдистана" (РПК), передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Несмотря на то, что они объявили РПК террористической организацией, это понятно (...) Мы видим, как РПК может действовать так свободно и комфортно в Европе", - заявил Р. Эрдоган.
Кроме того, турецкий лидер заявил, что его "не волнует", если в Европе его называют "диктатором или кем-то другим".
"В одно ухо влетает, из-за другого вылетает. Важно то, как мой народ называет меня", - сказал Р. Эрдоган.
Напомним, Турция угрожает ЕС разорвать соглашение о беженцах до конца 2016 года .