Ердоган звинуватив Європу в "пособництві тероризму" через підтримку курдів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в неділю, 6 листопада, звинуватив Європу в "пособництві тероризму" через буцімто підтримку "Робітничої партії Курдистану" (РПК), передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Незважаючи на те, що вони оголосили РПК терористичною організацією, це зрозуміло (...) Ми бачимо, як РПК може діяти так вільно і комфортно в Європі", - заявив Р.Ердоган.
Крім того, турецький лідер заявив, що його "не хвилює", якщо в Європі його називають "диктатором або кимось іншим".
"В одне вухо влітає, через інше вилітає. Важливо те, як мій народ називає мене", - сказав Р.Ердоган.
Нагадаємо, Туреччина погрожує ЄС розірвати угоду про біженців до кінця 2016 року.