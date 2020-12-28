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Эпидемиолог: украинский кандидат в вакцины сохраняет 100% эффективности при любой мутации коронавируса

Киев • УНН

 • 22094 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинская вакцина построена на отличном от всех существующих ныне вакцин принципе. Ее действие основано на том антигене (белке), мутация которого невозможна. Об этом в интервью УНН сообщил профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии и президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов.

Эпидемиолог: украинский кандидат в вакцины сохраняет 100% эффективности при любой мутации коронавируса

Так, эпидемиолог объяснил, что украинская вакцина не содержит участка коронавируса, который мутировал. Более того, принцип действия отечественного кандидата существенно отличается от ныне существующих вакцин от COVID-19.

"Украинская вакцина построена на несколько другом принципе. Те антигены, которые в нее включены, образуют очень надежную структуру, то есть частицу, которой нет у других вакцин: там просто белки, не шарообразные скопления, как в украинской вакцине. Основу ее составляет как раз консервативные участки, потому что эта вакцина построена на том белке, который является для вируса самым главным", - объяснил эксперт.

Фаворов также подчеркнул, что мутация белка (антигена), на котором построен принцип действия украинской вакцины, в принципе, невозможен.

"Он, как материнские руки, держит в себе нуклеиновую кислоту. Поэтому он никак не может меняться. Если он поменяется – нуклеиновая кислота не сможет функционировать. Поэтому, с точки зрения существующих и известных на сегодняшний день мутаций коронавируса, к украинской вакцине это не имеет никакого отношения", - подытожил эпидемиолог.

Напомним, группа украинских ученых "ДИА" представила президенту Владимиру Зеленскому отечественного кандидата в вакцины от COVID-19.

Ранее Михаил Фаворит объяснил, почему украинская потенциальная вакцина отличается от вакцины Pfizer.

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