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Епідеміолог: український кандидат у вакцини зберігає 100% ефективності при будь-якій мутації коронавірусу

Київ • УНН

 • 22094 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українська вакцина побудована на відмінному від всіх існуючих нині вакцин принципі. Її дія заснована на тому антигені (білку), мутація якого неможлива. Про це в інтерв'ю УНН повідомив професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології та президент компанії DiaPrep System Inc. Михайло Фаворов.

Епідеміолог: український кандидат у вакцини зберігає 100% ефективності при будь-якій мутації коронавірусу

Так, епідеміолог пояснив, що українська вакцина не містить ділянки коронавірусу, який мутував. Більше того, принцип дії вітчизняного кандидата істотно відрізняється від нині існуючих вакцин від COVID-19.

"Українська вакцина побудована на дещо іншому принципі. Ті антигени, які у неї включені, утворюють дуже надійну структуру, тобто частку, якої немає у інших вакцин: там просто білки, не кулясті скупчення, як в українській вакцині. Основу її становить якраз консервативні ділянки, тому що ця вакцина побудована на тому білку, який є для вірусу найголовнішим", - пояснив експерт.

Фаворов також підкреслив, що мутація білка (антигена), на якому побудований принцип дії української вакцини, в принципі, неможливий.

"Він, як материнські руки, тримає у собі нуклеїнові кислоти. Тому він ніяк не може змінюватися. Якщо він зміниться - нуклеїнова кислота не зможе функціонувати. Тому, з точки зору існуючих і відомих на сьогоднішній день мутацій коронавірусу, до української вакцини це не має ніякого відношення", - підсумував епідеміолог.

Нагадаємо, група українських учених "ДІА" представила президентові Володимиру Зеленському вітчизняного кандидата у вакцини від COVID-19.

Раніше Михайло Фаворит пояснив, чому українська потенційна вакцина відрізняється від вакцини Pfizer.

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