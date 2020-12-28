Епідеміолог: український кандидат у вакцини зберігає 100% ефективності при будь-якій мутації коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українська вакцина побудована на відмінному від всіх існуючих нині вакцин принципі. Її дія заснована на тому антигені (білку), мутація якого неможлива. Про це в інтерв'ю УНН повідомив професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології та президент компанії DiaPrep System Inc. Михайло Фаворов.
Так, епідеміолог пояснив, що українська вакцина не містить ділянки коронавірусу, який мутував. Більше того, принцип дії вітчизняного кандидата істотно відрізняється від нині існуючих вакцин від COVID-19.
"Українська вакцина побудована на дещо іншому принципі. Ті антигени, які у неї включені, утворюють дуже надійну структуру, тобто частку, якої немає у інших вакцин: там просто білки, не кулясті скупчення, як в українській вакцині. Основу її становить якраз консервативні ділянки, тому що ця вакцина побудована на тому білку, який є для вірусу найголовнішим", - пояснив експерт.
Фаворов також підкреслив, що мутація білка (антигена), на якому побудований принцип дії української вакцини, в принципі, неможливий.
"Він, як материнські руки, тримає у собі нуклеїнові кислоти. Тому він ніяк не може змінюватися. Якщо він зміниться - нуклеїнова кислота не зможе функціонувати. Тому, з точки зору існуючих і відомих на сьогоднішній день мутацій коронавірусу, до української вакцини це не має ніякого відношення", - підсумував епідеміолог.
Нагадаємо, група українських учених "ДІА" представила президентові Володимиру Зеленському вітчизняного кандидата у вакцини від COVID-19.
Раніше Михайло Фаворит пояснив, чому українська потенційна вакцина відрізняється від вакцини Pfizer.