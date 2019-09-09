Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 203,72 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"9 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 99-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 32-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 117-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 289-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 715 МВт, РАЭС - 1 775 МВт, ЮУАЭС - 1 000 МВт, ХАЭС - 975 МВт.
"За прошедшие сутки, 8 сентября, станциями произведено 203,72 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, за предыдущие отчетные сутки, 5 сентября, атомными станциями было произведено 204,89 млн кВт-ч электроэнергии.