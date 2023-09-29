Элитный спецназ рф, который был причастен к диверсиям в Украине и ЕС, сейчас периодически атакует позиции Сил обороны - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. После полномасштабного вторжения россии диверсанты сил специальных операций ВС РФ периодически атакуют позиции Сил обороны в приграничных районах на севере и востоке Украины. Эта спецслужба причастна к совершению резонансные диверсии в Украине и ЕС. Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«После полномасштабного вторжения диверсанты сил специальных операций вс рф периодически атакуют позиции Сил обороны в приграничных районах на севере и востоке Украины. Во время вылазок этих ДРГ пытаются нападать на бойцов ВСУ и Государственной пограничной службы и взорвать их военные объекты», - рассказал Дехтяренко.
Он отметил, что при этом нередко целями вражеских атак становятся также гражданские местные жители, их дома, машины.
Дополнение
Правоохранители завершили расследование по взрывам на военных складах Украины в 2015 году. Следствию известны все участники диверсий из состава главного управления генерального штаба рф.
Дехтяренко сообщил, что Украине удалось установить всю цепочку причастных к взрывам на военных складах в Сватово Луганской области в 2015 году за счет агентурного проникновения СБУ в силы специальных операций ссс рф. Агент помог задокументировать многие преступления этой группировки, однако погиб во время выполнения дальнейших задач.